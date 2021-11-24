В Ростовской области материалы на антиваксеров переданы в прокуратуру

В Ростовской области территориальное управление Росздравнадзора направило в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от COVID-19.

Как сообщают РИА Новости, данные о распространителях недостоверной информации о прививках от коронавирусной инфекции были получены с помощью мониторинга социальных сетей.

По официальным данным, за последние сутки число инфицированных коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 644 человека. COVID-19 в регионе болеют 25 362 жителя области. С начала пандемии скончались 8502 человека. Вакцинировано 1,8 миллиона жителей Ростовской области.

Кстати

В Таганроге 18 ноября городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя за проведения несанкционированного пикета против действующих в регионе антикоронавирусных мер.