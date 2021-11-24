В Севастополе присудили компенсацию 1,8 млн руб за смерть пассажира такси

По решению Балаклавского районного суда Севастополя водитель такси, двое совладельцев автомобиля, а также сервис-агрегатор PickUp Taxi должны компенсировать моральный вред за смерть пассажира в размере 1,8 миллиона рублей.

Такси попало в аварию на улице Героев Севастополя в июне 2019 года. Водитель Lada Granta не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался.

В суд обратился отец погибшего. Как сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда, требования истца удовлетворены частично. Водитель такси должен компенсировать моральный вред в размере 600 тысяч рублей, двое владельцев автомобиля - по 300 тысяч рублей, а индивидуальный предприниматель, владеющий cервисом PickUp Taxi, - также 600 тысяч рублей.

В суде отметили, что владельцы автомобиля передали транспортное средство водителю, который не имел права перевозить пассажиров и грузы легковым такси. Поэтому обязанность компенсации морального вреда была возложена не только на водителя такси, но и на владельцев автомобиля - источника повышенной опасности.

Решение суда может быть обжаловано в установленный законом срок.

В пресс-службе суда сообщили, что ранее с таким же иском обращалась мать погибшего в ДТП. Требования о компенсации морального вреда были частично удовлетворены. Решение суда было обжаловано, и сейчас находится на рассмотрения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.