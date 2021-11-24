Волгоградский государственный технический университет вошел в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Что такое признание даст самому вузу, городу и региону? Об этом мы поговорили с ректором ВолгГТУ Александром Навроцким.

Александр Валентинович, поздравляем с тем, что вуз вошел в программу. Это победа?

Александр Навроцкий: Это действительно победа, но, что гораздо важнее, это новая перспектива развития университета и региона в целом. Я не случайно говорю о регионе, ведь мы участвовали в программе "Приоритет-2030" по направлению "Территориальное и отраслевое лидерство". ВолгГТУ представил ряд крупных стратегических проектов, которые мы будем осуществлять с нашими партнерами. Среди них - вузы юга России (ВолгГМУ, ВолГАУ, ВГСПУ, АГТУ, КубГТУ), бизнес-партнеры, институты РАН. Надеюсь, что эти проекты "запустят" новые направления развития инноваций в Волгоградской области и в ЮФО.

Программа "Приоритет-2030" предполагает широкоформатные изменения в российских университетах. Какую глобальную стратегическую цель ВолгГТУ ставит перед собой, участвуя в ней?

Александр Навроцкий: Наша цель на десятилетие - создать мощную инновационную экосистему на юге России и стать агентом перехода к экономике замкнутого цикла. Сейчас в мире происходит технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной энергетике, начался переход к новой модели экономического развития. Эта модель - ее еще называют циркулярной экономикой, - предполагает переориентацию всех производств на замкнутый цикл, то есть повторное использование и переработку отходов. Соответственно, возникает сквозная экономия ресурсов на всех этапах создания стоимости, удлиняется жизненный цикл продукции, получают развитие платформы совместного потребления. Особую роль будет играть широкое использование экологически нейтральных материалов и технологий. "Позеленение" ожидает все сферы экономики и жизни общества. Это один из наиболее выраженных долгосрочных трендов, к которому необходимо активно подключаться, и роль университетов в этом процессе объективно велика. В количественном же измерении ориентир для ВолгГТУ - попасть в топ-30 в РФ и топ-300 в мире в ведущих образовательных и научных рейтингах.

Какие трансформации ждут университет?

Александр Навроцкий: Для себя мы определили пять ключевых направлений развития: образование, наука, инновации, кадры и среда. Каждое направление ждут глубокие преобразования.

В образовательной деятельности - это внедрение трек-подхода в составлении программ обучения, которые будут включать не только классический образовательный формат, но также исследовательские, лидерские и предпринимательские компоненты. По сути, каждый студент сможет выбрать уникальную траекторию своего развития. Университет планирует предоставить студентам широкие возможности для проектной деятельности, реализовать новые программы работы с талантливыми студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми учеными. Будем развивать движение наставников, которые вплотную работают со студенческими командами по конкретным проектам.

В научном плане ВолгГТУ ожидает изменение профиля исследований. В ближайшие десять лет наш университет сфокусируется на таких исследовательских направлениях, как биотехнологии, медицинская химия, полимерные и гибридные материалы нового поколения, композиты для экстремальных условий, а также киберфизические системы. Будут и масштабные сетевые проекты, реализуемые на стыке нескольких наук. Это потребует расширения материально-технической базы ВолгГТУ, а также слаженной работы с нашими стратегическими партнерами и достраивания новыми элементами нашей системы трансфера технологий. Речь идет о программе акселерации разработок для вывода их на рынок, о развитии форсайт-прогнозирования, о поддержке перспективных исследовательских команд.

Изменится и внутренняя среда университета. Мы всегда уделяли особое внимание развитию человеческого капитала наших преподавателей и сотрудников. Эта линия будет продолжена: в частности, планируется внедрение новых социальных программ, программ поддержки команд сотрудников, реализующих стратегические проекты или проекты цифровой трансформации. Мы хотим создать максимально человекоцентричный, комфортный, безопасный и полезный для любого гражданина, находящегося в любой точке мира, университет. Важнейший шаг на этом пути - цифровизация университетского кампуса, создание цифровых сервисов, которые облегчат взаимодействия университета с самыми разными сообществами, от младших школьников до венчурных предпринимателей.

Одно из направлений развития ВолгГТУ обозначено как формирование экосистемы, реализующей полный цикл технологических и социальных инноваций. Расскажите, пожалуйста, подробнее о будущей экосистеме вуза.

Александр Навроцкий: Речь идет о нашем платформенном проекте "Технологии для промышленного инновационного кластера". Основные научные разработки ВолгГТУ в сфере химии и материалов имеют готовность на уровне лабораторных и экспериментальных образцов. И серьезнейший вызов для нас - выйти на апробацию наших разработок на пилотных производственных линиях и проверку прототипов в реальных условиях. Для этого требуется опытная технологическая площадка. Мы уже имеем таковую для резинотехнических материалов, что приносит университету около 300 миллионов рублей ежегодно. Теперь необходимо создать технологическую платформу для доработки, испытаний и запуска в производство продуктов малотоннажной химии, материалов для Арктики и лекарственных средств. Это очень важные разработки, в том числе с точки зрения экономической безопасности страны. Так, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще сохраняется зависимость от импорта на рынках жизненно важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для них. И наш университет в связке с партнерами (прежде всего, ВолгГМУ) активно работает над изменением этой ситуации по целому ряду заболеваний.

Можно ли ожидать от ВолгГТУ новых интересных проектов, направленных на развитие талантов и раскрытие потенциала молодых людей в Волгограде и области?

Александр Навроцкий: Мы рассматриваем студентов не просто как обучающихся, а как наших партнеров и активных участников трансформации университета. Безусловно, в рамках "Приоритета-2030" мы планируем не только разработку новых образовательных программ, но также расширение траекторий самореализации для студенчества. Это и движение студенческих стартаперов, и акселератор для технологических проектов-инициатив, и программы поддержки молодых ученых и талантливых студентов, и сообщество послов университета по разным направлениям, от популяризации науки до продвижения философии "ноль отходов". Главное - создать в стенах университета открытую творческую среду, активизирующую потенциал наших студентов в самых разных сферах, начиная с науки и спорта и заканчивая предпринимательством и социальными медиа.

А как участие ВолгГТУ в программе изменит ситуацию в Волгограде и области?

Александр Навроцкий: Мы заинтересованы не только в усилении роли университета в реализации инновационных проектов и подготовке кадров, но и в качественном развитии региональной среды. Реализация программы "Приоритет-2030" в одной команде с администрацией Волгоградской области поможет найти решения этой комплексной задачи. Согласно десятилетней программе развития, ВолгГТУ продолжит развиваться в качестве крупного центра разработки новых металлических и полимерных материалов, продуктов малотоннажной химии, что будет способствовать развитию инновационной промышленности региона. Мы готовы к подготовке для предприятий команд цифровой трансформации и к внедрению передовых IT-решений в сельском хозяйстве, ТЭК, химической промышленности и медицине как нашего региона, так и других субъектов РФ.

Наряду с этим наш университет разработает комплекс продуктовых портфелей для благоустройства и поддержки устойчивого развития Волгоградской области. К ним относятся технологии ликвидации объектов накопленного вреда, цифровые сервисы мониторинга и оценки территорий, магазин решений по комфортной городской среде, карбоновые фермы. Эти проекты окажут положительное влияние на сохранение и возобновление ресурсов города, утраченных в процессе урбанизации.

Ну и конечно, нельзя забывать о здоровье человека. Тем более что у нас есть ресурсы для инноваций в области функционального питания на основе региональных ресурсов. Наш стратегический проект "Академия здорового питания" направлен на решение мировой проблемы дефицита белка. Мы делаем ставку на растительное сырье, нут, амарант, сою. Уже имеются районированные сорта. Требуется их дальнейшая доводка, аграрные технологии, а затем высокотехнологичное обогащение, выработка рецептур продуктов питания с позиции медицины и нутрициологии.

Осуществить все эти изменения в одиночку не под силу ни одному вузу. Поэтому был создан консорциум "Лидеры перемен 2030", в который вошли университеты юга России, академические НИИ, крупнейшие предприятия Волгоградской области. Совместная с партнерами работа по этим направлениям, уверен, станет драйвером стабильного развития Волгоградской области. Реализация новых проектов и технологий обеспечит спрос на специалистов, способных отвечать за их осуществление, а развитие проектов благоустройства региона запустит обновление городской и сельской среды.

Лицензия №2429 от 07.10.2016 г. 16+

На правах рекламы