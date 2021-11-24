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24.11.2021 16:40

Челябинская бьюти-индустрия попросила переходный период для QR-кодов

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область) , Ольга Смирнова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 268(8619)
Инициативная группа, представляющая интересы работающих на Южном Урале 78 салонов красоты, выступила с предложениями, которые должны помочь организациям бьюти-сферы наладить более эффективную работу в непростых нынешних условиях. После введения в регионе новых ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции бизнес испытывает серьезные сложности и стремится минимизировать их последствия.
Официальные салоны красоты, где соблюдают все нормы и правила, оказались в невыгодном положении по сравнению с нелегальными конкурентами. Фото: Татьяна Андреева/РГ Официальные салоны красоты, где соблюдают все нормы и правила, оказались в невыгодном положении по сравнению с нелегальными конкурентами. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Официальные салоны красоты, где соблюдают все нормы и правила, оказались в невыгодном положении по сравнению с нелегальными конкурентами. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Мы провели мониторинг и выяснили, что в начале ноября только у немногих салонов выручка сократилась на 20 процентов, а в основном падение составило 40-60. В организациях же, базирующихся в торгово-развлекательных центрах, и того больше - до 90 процентов, - приводит шокирующие цифры владелица салона красоты в Челябинске Ирина Соболева. - При этом у нас 70 процентов сотрудников прошли полную вакцинацию, 18 - первым компонентом. Лишь один процент отказался вакцинироваться, но эти сотрудники отстранены от работы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Наши клиенты в большинстве своем пока не имеют QR-кодов, - вторит коллеге Владимир Хамидулин. - Мы, конечно, знаем о мерах поддержки малого бизнеса, но в нынешних условиях брать даже льготный кредит рискованно: нужно будет возвращать его, а выручки нет.

Директор сети салонов из Магнитогорска Наталья Липай добавляет, что профессиональное сообщество волнуют не только QR-коды, но и перспективы развития самой отрасли.

- За несколько лет при поддержке властей удалось сделать большой шаг вперед - была создана настоящая индустрия красоты. Мы постепенно отучили людей получать парикмахерские и другие услуги в теневом секторе. Но теперь рискуем оказаться в прошлом, - предупреждает она.

По словам бизнес-леди, в социальных сетях стремительно растет число объявлений о бьюти-услугах на дому. Там их оказывают безо всякого подтверждения вакцинации мастеров, без проведения санитарной обработки помещения, установки систем рециркуляции воздуха - всего того, что есть в салонах. Кроме того, напоминает предпринимательница, надомники не платят налоги, поэтому их услуги дешевы, и люди идут к ним. Дополнительные ограничения усилили "перекачку" клиентов в теневую зону. В результате, констатирует Липай, у традиционных салонов под угрозой многоступенчатые программы комплексного ухода, где процедуры расписаны по неделям, - клиенты требуют вернуть деньги, что становится дополнительной нагрузкой на бизнес.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Красота, особенно в эпоху пандемии, требует жертв. Однако приносить в жертву свой бизнес никто, конечно, не хочет. За последний год, отмечает Ирина Соболева, бьюти-индустрия и так уже недосчиталась до 30 процентов заведений. Чтобы минимизировать негативное влияние новых ограничительных мер, предприниматели предлагают установить для салонов и парикмахерских переходный период для адаптации (по аналогии с ресторанами, где система QR-кодов на Южном Урале будет применяться только с декабря) и разрешить принимать клиентов со справками о вакцинации первым компонентом, снизить платежи за коммунальные услуги и социальные страховые взносы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров заверяет, что его аппарат обязательно подключится к обсуждению предложений коммерсантов и благодарит их за цивилизованную позицию, стремление к консенсусу. Но при этом омбудсмен напоминает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, поэтому отменять систему QR-кодов нельзя.

Между тем

Представители областной службы занятости населения отмечают, что малый бизнес восстанавливается быстрее, чем другие сектора экономики. Замминистра экономического развития региона Елена Раевская, в свою очередь, сообщила, что сегодня на Южном Урале в индустрии красоты работают 1494 предпринимателя, сокращение их числа есть, но связано в основном со сменой налогового режима - перехода с ЕНВД на патентную систему налогообложения. При этом, по словам Раевской, в областном правительстве по-прежнему готовы обсуждать меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе предложения бьюти-сообщества о переходном периоде введения ограничений. Возможно, акцентирует замминистра, на какое-то время вернется налогообложение "патент за 1 рубль".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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