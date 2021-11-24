Деньги за квартиру взыскали с бывшего главы района Екатеринбурга

Андрей Курочкин возглавлял Железнодорожный район города с ноября 2016 по январь 2021 года. Ушел он в отставку неожиданно, написав заявление "по собственному желанию".

Но вскоре прокуратура Свердловской области сообщила, что чиновник не смог объяснить, на какие средства приобрел квартиру стоимостью 15,2 миллиона рублей. Тем самым он нарушил требования закона предоставлять в установленном порядке сведения о расходах. При этом стоимость купленной квартиры оказалась больше, чем совокупный доход семьи за три года, предшествовавших сделке.

О своих выводах прокуратура сообщила главе Екатеринбурга, в суд направили иск о взыскании в доход государства суммы, законность которой не подтверждена. В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с Андрея Курочкина и его супруги 7,4 миллиона рублей - чуть меньше, чем запрашивала прокуратура. Это решение еще может быть обжаловано.