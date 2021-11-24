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24.11.2021 12:13
Рубрика: Общество

"Детский" бюджет в Югре за три года увеличился на треть

Текст: Елена Панова
Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов на всероссийской конференции по вопросам проведения десятилетия детства, организованной министерством просвещения России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим: в Югре сформирован "детский" бюджет, предусматривающий расходы на семью и детей, и эта "казна" ежегодно пополняется.

Фото: iStock
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-Так, за три последних года "детский" бюджет увеличился больше чем на 20 миллиардов рублей, или на 29 процентов, - констатировал заместитель главы Югры. - Рост вызван в том числе и тем, что за последние десять лет число детей в Югре выросло почти на 85 тысяч, или на 24,7 процента.

При этом, по словам заместителя главы Югры, для югорских семей с детьми в регионе действует больше 50 видов выплат и 16 из них введены за последние три года. Почти треть детей в округе ежегодно получает государственную поддержку.

При рождении третьего ребенка предоставляется региональный семейный капитал - 150 тысяч рублей. В период пандемии из этой суммы можно получить 35 тысяч рублей на неотложные нужды. В 2021 году подарок новорожденному "Расту в Югре" получили 18,5 тысячи семей. Показательно, что за последние десять лет число многодетных семей в регионе выросло в три раза.

С этого года за счет бюджета округа установлены выплаты в 600 тысяч рублей для семей с двумя детьми на погашение ипотеки.

По словам Всеволода Кольцова, за десять лет число детей-сирот в Югре снизилось на 52 процента, а число младенцев, оставленных матерями при рождении - в три раза. 99,9 процента детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в приемных семьях.

Новым и важным направлением по поддержке семей с детьми в Югре стало участие региона в пилотном проекте "Индекс детского благополучия", который запустило агентство стратегических инициатив. Проект позволит разработать механизм для объективного анализа положения детей и решения проблем семьи. Результаты исследования качества жизни детей будут обсуждаться в Ханты-Мансийске 25 ноября.

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