Екатеринбуржцам показали "Проповедь Иоанна Крестителя" Брейгеля

В Екатеринбурге с 18 ноября по 6 февраля на площадке Центра "Эрмитаж-Урал" проходит выставка одного шедевра - картина "Проповедь Иоанна Крестителя" кисти нидерландского художника Питера Брейгеля Младшего.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств, произведение долгое время не показывали - оно находилось в фондах Государственного Эрмитажа из-за плохой сохранности. Но потом картину отправили на сложную реставрацию, которая заняла два года и завершилась в 2018 году, и после этого творение Брейгеля предстало перед зрителями.

- Проповедь Иоанна Крестителя" была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году и повторяет одноименную композицию его отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную в 1566 году (находится в Музее изобразительных искусств в Будапеште). В основе сюжет, описанный в Евангелие от Иоанна (Глава 1: 19-28). На холме на опушке леса проповедует Иоанн Креститель, окруженный многочисленной толпой слушателей. Они тесно обступают проповедника, и поэтому нет ни одного свободного места - люди даже забрались на деревья. Своеобразие трактовки состоит в том, что действие переносится в обстановку XVI века - такой прием был распространен при изображении событий Священной истории.