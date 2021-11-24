Курганские промышленники опасаются спада из-за роста кредитных ставок

Новости

Москва встала в 10-балльных пробках 17:06
Коллеги подарили Меркель кустарник с символическим названием 17:03
Актеры Бурковский и Мороз вернулись в МХТ имени Чехова 16:58
Назальную вакцину от COVID-19 испытают на привитых "Спутником V" 16:53
В Токио за сутки COVID-19 заболели всего пять человек 16:52
Путин оценил снижение налогов в IT-сфере 16:44
МХАТ имени Горького временно закроют 16:44
В Москве водитель каршеринга сбил ребенка и скрылся 16:38
На мосту через Волгу на трассе М-12 началась надвижка пролетных строений 16:36
Володин поддержал обращение врачей к противникам вакцинации 16:30
Названы популярные продукты, которые могут помешать быстро заснуть 16:28
Госдума приняла закон о новых полномочиях "Роскосмоса" 16:15
В Исландии наметился бэби-бум по причине ковидного карантина 16:13
Голикова оценила подъем заболеваемости коронавирусом перед Новым годом 16:10
На дорогах Москвы появились модульные островки безопасности 16:08
Названы города с самым грязным воздухом 16:06
Путин предложил расширить действие "Пушкинской карты" на отечественное кино 15:58
Путин предложил сравнить смертность в регионах в зависимости от уровня вакцинации 15:55
СМИ: Марк Рудинштейн находится в предкоматозном состоянии 15:50
Капитан "Зенита" Ловрен раскритиковал судью за пенальти в ворота "Мальме" 15:44
В Британии у летучих мышей обнаружили вирус, схожий с SARS-CoV-2 15:40
Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию 15:37
Голикова: Заболеваемость COVID среди пожилых выше средних показателей 15:33
Голикова: Заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% за неделю 15:27
Минфин упростил возврат товаров экспортерами при продаже через интернет-магазины 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 16:20

Курганские промышленники опасаются спада из-за роста кредитных ставок

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 268(8619)
В Курганской области по итогам трех кварталов сменились лидеры в базовых видах экономической деятельности, учитываемые при расчете индекса промышленного производства (ИПП). Деловая активность оживилась в секторах, которые до этого существенного роста не показывали. Но в целом перестановка слагаемых сумму не уменьшила: ИПП составил 104,2 процента к аналогичному периоду прошлого года, а продукции отгружено на 20 процентов больше - почти на 124 миллиарда рублей. Между тем промышленники прогнозируют в дальнейшем существенное падение показателей, если не будет произведена корректировка инвестиционных проектов в связи с ростом банковских ставок.

Обрабатывающие производства, которые занимают львиную долю в структуре промышленности региона (83,1 процента), показали рост на 1,2 процента. Ожидаемо из-за пандемии увеличился выпуск лекарств и медицинских материалов (в 1,32 раза), выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Но при этом отмечается снижение в металлургии и выпуске металлопродукции, деревообработке. Упала и добыча полезных ископаемых - на 12,1 процента. Зато рост в энергетике на 13,7, а в сфере водоснабжения и канализации - аж на 65,5 процента. Увеличение последних цифр в департаменте экономического развития объяснили вводом мощностей, находившихся ранее в ремонте, а также восстановлением рынка электроэнергии после спада в 2020-м, когда во время локдауна многие организации были закрыты и электричество не потребляли.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Зауралье развернули борьбу с недобросовестными арендаторами земли

Интересно, что в 2021 году в регионе рекордно вырос сбор металлолома - потребность во вторсырье увеличилась в связи со скачком цен на металлы. Впрочем, на индекс промышленного производства этот показатель существенного влияния не оказывает.

В экономическом департаменте подчеркивают, что власти в сложный период оказывают бизнесу всестороннюю поддержку в виде налоговых льгот и различных субсидий. Кстати, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области для докапитализации регионального фонда развития промышленности из федерального бюджета в регион направят дополнительно 100 миллионов рублей - соглашение об этом заключено недавно с Минпромторгом РФ.

Зауралье также активно использует новые инструменты, в частности, меры поддержки из так называемого инфраструктурного меню. Здесь возможно софинансирование расходов промышленных предприятий, а также любых инвестпроектов стоимостью свыше 50 миллионов рублей (строительство инфраструктуры - сетей, дорог к этим объектам), при этом инвестор тоже берет на себя определенные обязательства. Три курганских инвестпроекта уже вошли в эту программу: в их реализацию в 2021-м вложено в сумме более 130 миллионов рублей, к 2030 году инвестиции составят 890 миллионов. Бизнес подал еще две заявки: для инвестпроектов стоимостью 4,5 миллиарда рублей регион отремонтирует дороги на сумму около 440 миллионов.

Инвестор хочет строить, но не может, потому что год назад рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге получилась совсем другая

Кроме того, одобрена заявка правительства Курганской области на получение бюджетного кредита на 1,7 миллиарда рублей для двух проектов. Это развитие транспортной инфраструктуры в Заозерном микрорайоне в Кургане и создание инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка. С учетом инфраструктурного кредита планируется привлечь 11,9 миллиарда рублей инвестиций.

В Курганской области бизнес уменьшил суммы микрозаймов

- Хотелось бы включить в инфраструктурное меню больше проектов. Такие возможности есть, Федерация идет навстречу, - подчеркнул на заседании комитета облдумы по экономической политике директор профильного департамента Владимир Ковалев.

Производственники новые меры поддержки оценили, вот только в условиях постоянного роста банковских ставок никакое меню не спасет, подчеркивают они. Как выполнять госзаказ, если увеличивается стоимость материалов и комплектующих, а инфляция галопирует? По данным отделения Уральского ГУ Банка России по Курганской области, в октябре инфляция в Зауралье ускорилась до 9,33 процента, что выше, чем в УрФО (7) и в среднем по России (8,13).

- Один из основных заказчиков промышленной продукции - государство. Оно закладывает пять процентов рентабельности, а коммерческий кредит стоит десять. Вопрос кредитования важен для всех. Инвестор хочет строить, но не может, потому что год или два назад он рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге получилась совсем другая. Нужна корректировка ранее утвержденных проектов, - говорит гендиректор Варгашинского завода Владимир Казаков.

По мнению руководителей предприятий, плоды банковской политики проявятся в первом квартале 2022 года, когда кроме сбора металлолома нечего будет показать в отчетах. Председатель регионального РСПП Борис Жоров рассказал, что встречался по этому поводу с представителями Банка России, но однозначного ответа не получил. Промышленники предлагают сформулировать общие предложения от субъекта РФ по корректировке проектов и их стоимости и передать их на федеральный уровень.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил