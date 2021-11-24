Курганские промышленники опасаются спада из-за роста кредитных ставок

Обрабатывающие производства, которые занимают львиную долю в структуре промышленности региона (83,1 процента), показали рост на 1,2 процента. Ожидаемо из-за пандемии увеличился выпуск лекарств и медицинских материалов (в 1,32 раза), выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Но при этом отмечается снижение в металлургии и выпуске металлопродукции, деревообработке. Упала и добыча полезных ископаемых - на 12,1 процента. Зато рост в энергетике на 13,7, а в сфере водоснабжения и канализации - аж на 65,5 процента. Увеличение последних цифр в департаменте экономического развития объяснили вводом мощностей, находившихся ранее в ремонте, а также восстановлением рынка электроэнергии после спада в 2020-м, когда во время локдауна многие организации были закрыты и электричество не потребляли.
Интересно, что в 2021 году в регионе рекордно вырос сбор металлолома - потребность во вторсырье увеличилась в связи со скачком цен на металлы. Впрочем, на индекс промышленного производства этот показатель существенного влияния не оказывает.
В экономическом департаменте подчеркивают, что власти в сложный период оказывают бизнесу всестороннюю поддержку в виде налоговых льгот и различных субсидий. Кстати, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области для докапитализации регионального фонда развития промышленности из федерального бюджета в регион направят дополнительно 100 миллионов рублей - соглашение об этом заключено недавно с Минпромторгом РФ.
Зауралье также активно использует новые инструменты, в частности, меры поддержки из так называемого инфраструктурного меню. Здесь возможно софинансирование расходов промышленных предприятий, а также любых инвестпроектов стоимостью свыше 50 миллионов рублей (строительство инфраструктуры - сетей, дорог к этим объектам), при этом инвестор тоже берет на себя определенные обязательства. Три курганских инвестпроекта уже вошли в эту программу: в их реализацию в 2021-м вложено в сумме более 130 миллионов рублей, к 2030 году инвестиции составят 890 миллионов. Бизнес подал еще две заявки: для инвестпроектов стоимостью 4,5 миллиарда рублей регион отремонтирует дороги на сумму около 440 миллионов.
Кроме того, одобрена заявка правительства Курганской области на получение бюджетного кредита на 1,7 миллиарда рублей для двух проектов. Это развитие транспортной инфраструктуры в Заозерном микрорайоне в Кургане и создание инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка. С учетом инфраструктурного кредита планируется привлечь 11,9 миллиарда рублей инвестиций.
- Хотелось бы включить в инфраструктурное меню больше проектов. Такие возможности есть, Федерация идет навстречу, - подчеркнул на заседании комитета облдумы по экономической политике директор профильного департамента Владимир Ковалев.
Производственники новые меры поддержки оценили, вот только в условиях постоянного роста банковских ставок никакое меню не спасет, подчеркивают они. Как выполнять госзаказ, если увеличивается стоимость материалов и комплектующих, а инфляция галопирует? По данным отделения Уральского ГУ Банка России по Курганской области, в октябре инфляция в Зауралье ускорилась до 9,33 процента, что выше, чем в УрФО (7) и в среднем по России (8,13).
- Один из основных заказчиков промышленной продукции - государство. Оно закладывает пять процентов рентабельности, а коммерческий кредит стоит десять. Вопрос кредитования важен для всех. Инвестор хочет строить, но не может, потому что год или два назад он рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге получилась совсем другая. Нужна корректировка ранее утвержденных проектов, - говорит гендиректор Варгашинского завода Владимир Казаков.
По мнению руководителей предприятий, плоды банковской политики проявятся в первом квартале 2022 года, когда кроме сбора металлолома нечего будет показать в отчетах. Председатель регионального РСПП Борис Жоров рассказал, что встречался по этому поводу с представителями Банка России, но однозначного ответа не получил. Промышленники предлагают сформулировать общие предложения от субъекта РФ по корректировке проектов и их стоимости и передать их на федеральный уровень.