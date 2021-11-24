Курганские промышленники опасаются спада из-за роста кредитных ставок

В Курганской области по итогам трех кварталов сменились лидеры в базовых видах экономической деятельности, учитываемые при расчете индекса промышленного производства (ИПП). Деловая активность оживилась в секторах, которые до этого существенного роста не показывали. Но в целом перестановка слагаемых сумму не уменьшила: ИПП составил 104,2 процента к аналогичному периоду прошлого года, а продукции отгружено на 20 процентов больше - почти на 124 миллиарда рублей. Между тем промышленники прогнозируют в дальнейшем существенное падение показателей, если не будет произведена корректировка инвестиционных проектов в связи с ростом банковских ставок.

Обрабатывающие производства, которые занимают львиную долю в структуре промышленности региона (83,1 процента), показали рост на 1,2 процента. Ожидаемо из-за пандемии увеличился выпуск лекарств и медицинских материалов (в 1,32 раза), выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Но при этом отмечается снижение в металлургии и выпуске металлопродукции, деревообработке. Упала и добыча полезных ископаемых - на 12,1 процента. Зато рост в энергетике на 13,7, а в сфере водоснабжения и канализации - аж на 65,5 процента. Увеличение последних цифр в департаменте экономического развития объяснили вводом мощностей, находившихся ранее в ремонте, а также восстановлением рынка электроэнергии после спада в 2020-м, когда во время локдауна многие организации были закрыты и электричество не потребляли.

Интересно, что в 2021 году в регионе рекордно вырос сбор металлолома - потребность во вторсырье увеличилась в связи со скачком цен на металлы. Впрочем, на индекс промышленного производства этот показатель существенного влияния не оказывает.

В экономическом департаменте подчеркивают, что власти в сложный период оказывают бизнесу всестороннюю поддержку в виде налоговых льгот и различных субсидий. Кстати, в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области для докапитализации регионального фонда развития промышленности из федерального бюджета в регион направят дополнительно 100 миллионов рублей - соглашение об этом заключено недавно с Минпромторгом РФ.

Зауралье также активно использует новые инструменты, в частности, меры поддержки из так называемого инфраструктурного меню. Здесь возможно софинансирование расходов промышленных предприятий, а также любых инвестпроектов стоимостью свыше 50 миллионов рублей (строительство инфраструктуры - сетей, дорог к этим объектам), при этом инвестор тоже берет на себя определенные обязательства. Три курганских инвестпроекта уже вошли в эту программу: в их реализацию в 2021-м вложено в сумме более 130 миллионов рублей, к 2030 году инвестиции составят 890 миллионов. Бизнес подал еще две заявки: для инвестпроектов стоимостью 4,5 миллиарда рублей регион отремонтирует дороги на сумму около 440 миллионов.

Инвестор хочет строить, но не может, потому что год назад рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге получилась совсем другая

Кроме того, одобрена заявка правительства Курганской области на получение бюджетного кредита на 1,7 миллиарда рублей для двух проектов. Это развитие транспортной инфраструктуры в Заозерном микрорайоне в Кургане и создание инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка. С учетом инфраструктурного кредита планируется привлечь 11,9 миллиарда рублей инвестиций.

- Хотелось бы включить в инфраструктурное меню больше проектов. Такие возможности есть, Федерация идет навстречу, - подчеркнул на заседании комитета облдумы по экономической политике директор профильного департамента Владимир Ковалев.

Производственники новые меры поддержки оценили, вот только в условиях постоянного роста банковских ставок никакое меню не спасет, подчеркивают они. Как выполнять госзаказ, если увеличивается стоимость материалов и комплектующих, а инфляция галопирует? По данным отделения Уральского ГУ Банка России по Курганской области, в октябре инфляция в Зауралье ускорилась до 9,33 процента, что выше, чем в УрФО (7) и в среднем по России (8,13).

- Один из основных заказчиков промышленной продукции - государство. Оно закладывает пять процентов рентабельности, а коммерческий кредит стоит десять. Вопрос кредитования важен для всех. Инвестор хочет строить, но не может, потому что год или два назад он рассчитывал на одну сумму затрат, а в итоге получилась совсем другая. Нужна корректировка ранее утвержденных проектов, - говорит гендиректор Варгашинского завода Владимир Казаков.

По мнению руководителей предприятий, плоды банковской политики проявятся в первом квартале 2022 года, когда кроме сбора металлолома нечего будет показать в отчетах. Председатель регионального РСПП Борис Жоров рассказал, что встречался по этому поводу с представителями Банка России, но однозначного ответа не получил. Промышленники предлагают сформулировать общие предложения от субъекта РФ по корректировке проектов и их стоимости и передать их на федеральный уровень.