На Урале дочь погибшего рабочего отсудила у завода компенсацию

Отец Татьяны Тимохиной был одним из четырех человек, которые погибли в ноябре 2016 года при обрушении крыши корпуса машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК). Еще 14 человек получили тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые, переломы позвоночника.

Установлено, что трагедия произошла из-за некачественного ремонта старого здания. На аварийные конструкции уложили рулонную кровлю прямо поверх старой, и, когда выпал снег, крыша вместе с железобетонным каркасом корпуса рухнула с 12-метровой высоты прямо на рабочих. Виновными были признаны сотрудники трех организаций: машиностроительного завода имени Калинина, а также СК "Крона" и ООО "Наш дом", которые занимались ремонтом.

Тимохина обратилась в районный суд с иском ко всем трем предприятиям - просила солидарно взыскать с них три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. К тому же ответчики должны были возместить ей затраты на адвоката и нотариуса. Суд распределил степень вины так: половина досталась ЗиКу и по 25 процентов ремонтникам. Однако общая сумма составила только 522 092 рубля.

Апелляционная инстанция размер компенсации пересмотрела: завод выплатит истице 750 тысяч, а два других ответчика - по 375 тысяч рублей. Ожидается, что вслед за Татьяной смогут добиться возмещения вреда еще три семьи.

Между тем известно, что концерн ВКО "Алмаз-Антей", в который входит ЗиК, уже оказал финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в этом ЧП - по 500 и по 70 тысяч соответственно.