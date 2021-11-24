Новая партия автобусов МАЗ прибыла на Крайний Север

Это событие нельзя назвать рядовым: 50-тысячная столица Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - единственный в мире город, который построен на Полярном круге. Под ногами горожан и колесами машин - вечная мерзлота, здесь не редкость 40-градусные морозы.
Понятно, что в условиях Крайнего Севера к технике особые требования. Минчане их учли. Например, установили в машинах для Ямала мощные двигатели, смонтировали в салонах дополнительные обогреватели. И это далеко не все опции, радующие северян.
Белорусские автобусы "упакованы" по всем современным стандартам: оснащены видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, электронными табло, кондиционерами. Для маломобильных граждан и мам с детьми предусмотрен специальный откидывающийся трап. Пользоваться им легко, ведь конструкция машин изначально предусматривает низкую посадку, это особо подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:
- Все автобусы низкопольные, что важно для мам с колясками и пассажиров с особенностями здоровья. Общественный транспорт на Ямале должен быть комфортным для северян.
По словам перевозчика - МАТП Салехарда, минские автобусы полностью подошли по соотношению "цена-качество".
- Немаловажен и вопрос экономии, сравните: литр дизельного топлива стоит 54,50, а кубометр газа - 29 рублей, причем у дизельного топлива большой расход. Переход на газ даст снижение затрат на ГСМ примерно на треть, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" ведущий юрисконсульт МАТП Салехарда Андрей Павловский. - А что касается удобств для водителей, это небо и земля по сравнению с прежними автобусами. Кто раньше сидел на "табуретке", оценит мягкое кресло. К тому же сиденье водителя раскладывается различными способами.
Представители Минского автозавода лично участвовали в приемке новой техники. Были внимательны и дотошны, помогали специалистам и водителям освоить все нюансы высокотехнологичной "начинки" машин.
МАЗы закуплены по лизингу в рамках масштабной программы обновления общественного транспорта Ямала. Она действует до 2024 года и предусматривает ежегодное пополнение парка новыми машинами. Причем большая часть новой техники - на газе, а все "газовые" автобусы - минского производства. Как сообщили "СОЮЗу" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в 2021 году помимо Салехарда экологичные автобусы вскоре прибудут в Ноябрьск и Новый Уренгой - по десять МАЗов в каждом "караване". Таким образом, общее поступление составит 31 машину.
Губернатор ЯНАО пообещал и дальше расширять парк экологичной техники. Для бесперебойного питания минских автобусов в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко построят новые газовые заправки.