Новая партия автобусов МАЗ прибыла на Крайний Север

На городские маршруты Салехарда вышли 11 новеньких автобусов производства МАЗ. Их поставили на самые оживленные направления, так что главные достоинства белорусских машин уже оценило большинство жителей города.

Это событие нельзя назвать рядовым: 50-тысячная столица Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - единственный в мире город, который построен на Полярном круге. Под ногами горожан и колесами машин - вечная мерзлота, здесь не редкость 40-градусные морозы.

Понятно, что в условиях Крайнего Севера к технике особые требования. Минчане их учли. Например, установили в машинах для Ямала мощные двигатели, смонтировали в салонах дополнительные обогреватели. И это далеко не все опции, радующие северян.

Белорусские автобусы "упакованы" по всем современным стандартам: оснащены видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, электронными табло, кондиционерами. Для маломобильных граждан и мам с детьми предусмотрен специальный откидывающийся трап. Пользоваться им легко, ведь конструкция машин изначально предусматривает низкую посадку, это особо подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:

- Все автобусы низкопольные, что важно для мам с колясками и пассажиров с особенностями здоровья. Общественный транспорт на Ямале должен быть комфортным для северян.

По словам перевозчика - МАТП Салехарда, минские автобусы полностью подошли по соотношению "цена-качество".

- Немаловажен и вопрос экономии, сравните: литр дизельного топлива стоит 54,50, а кубометр газа - 29 рублей, причем у дизельного топлива большой расход. Переход на газ даст снижение затрат на ГСМ примерно на треть, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" ведущий юрисконсульт МАТП Салехарда Андрей Павловский. - А что касается удобств для водителей, это небо и земля по сравнению с прежними автобусами. Кто раньше сидел на "табуретке", оценит мягкое кресло. К тому же сиденье водителя раскладывается различными способами.

МАЗы закуплены по лизингу в рамках программы обновления городского транспорта Ямала

Представители Минского автозавода лично участвовали в приемке новой техники. Были внимательны и дотошны, помогали специалистам и водителям освоить все нюансы высокотехнологичной "начинки" машин.

МАЗы закуплены по лизингу в рамках масштабной программы обновления общественного транспорта Ямала. Она действует до 2024 года и предусматривает ежегодное пополнение парка новыми машинами. Причем большая часть новой техники - на газе, а все "газовые" автобусы - минского производства. Как сообщили "СОЮЗу" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в 2021 году помимо Салехарда экологичные автобусы вскоре прибудут в Ноябрьск и Новый Уренгой - по десять МАЗов в каждом "караване". Таким образом, общее поступление составит 31 машину.

К слову

Губернатор ЯНАО пообещал и дальше расширять парк экологичной техники. Для бесперебойного питания минских автобусов в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко построят новые газовые заправки.