Обнаружено более 600 опасных дорог к школам

Более 600 опасных маршрутов, по которым дети ходят в школу, выявлено Общероссийским народным фронтом в этом году. ОНФ завершил очередной этап мониторинга "Дорога в школу", который проводится ежегодно с 2015 года. Эта акция позволила отремонтировать почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений.

В этом году общественники обнаружили более 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными властями составлены около 400 "дорожных карт" с конкретными датами исправления недостатков. Часть работ уже выполнена, основные объемы запланированы на лето 2022 года.

На контроле общественников остаются еще более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. В этом году к ним добавилось еще 296 участков. "Причины затягивания сроков понятны - нехватка денег, но мы будем добиваться, чтобы средства на безопасные маршруты школьников выделялись в приоритетном порядке", - подвел итоги федерального мониторинга Денис Рыжий.

В городе Сясьстрой Ленинградской области активисты ОНФ в 2019 году установили, что нужно обустроить тротуар около одной из школ. Сейчас возле школы устроены "лежачие полицейские", обустройство тротуара и ремонт запланировано на следующий год. В Ханты-Мансийске активисты уже четыре года ведут переговоры с властями о необходимости обустроить дорогу в школу-сад №7. Это единственная дорога для нескольких сотен детей, движение по ней интенсивное. Особенно сложная ситуация зимой, когда улица сужается из-за снежных отвалов по краям дороги. "Мы дважды получали от администрации города обещания включить этот участок в план строительства, но до сих пор результата нет. Сегодня чиновники говорят о перспективной застройке этого района до 2026 года, тогда и дороги безопасные появятся. Но дети ходят в школу сейчас", - подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ХМАО Сергей Дубовец.

В Улан-Удэ общественники добиваются освещения по периметру школы, чиновники обещают сделать это в 2022 году. В Чите администрация признает отдельные нарушения, но ссылается на недостаток финансирования. "Несмотря на то, что все наши замечания подтверждены ГИБДД и выданы соответствующие предписания об их устранении, ни один адрес пока не приведен в соответствие стандартам", - говорит эксперт регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае Станислав Каргин.

В двух километрах от Иркутска дети вынуждены ходить в школу через болото и реку Кая по аварийному самодельному мосту, весной его затапливает водой, из-за чего школьники три километра идут пешком вдоль дороги. ОНФ несколько раз обращался в администрацию района и органы прокуратуры, но муниципалитет ссылается на то, что земля не разграничена, а мост и дорожка не находятся на балансе администрации.

В рейдах по школьным дорогам принимают участие представители местных властей и ГИБДД, сообщает пресс-служба ОНФ. Инспектируются маршруты школьников от дома до учебного заведения, а также участки дорог, где были ДТП с участием пешеходов.