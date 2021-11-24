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24.11.2021 02:20
Рубрика: Экономика

Обнаружено более 600 опасных дорог к школам

Текст: Марина Трубилина
Более 600 опасных маршрутов, по которым дети ходят в школу, выявлено Общероссийским народным фронтом в этом году. ОНФ завершил очередной этап мониторинга "Дорога в школу", который проводится ежегодно с 2015 года. Эта акция позволила отремонтировать почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В этом году общественники обнаружили более 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными властями составлены около 400 "дорожных карт" с конкретными датами исправления недостатков. Часть работ уже выполнена, основные объемы запланированы на лето 2022 года.

Фото: Татьяна Кравченко
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На контроле общественников остаются еще более 275 опасных участков около школ, где ситуация не решается годами, отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. В этом году к ним добавилось еще 296 участков. "Причины затягивания сроков понятны - нехватка денег, но мы будем добиваться, чтобы средства на безопасные маршруты школьников выделялись в приоритетном порядке", - подвел итоги федерального мониторинга Денис Рыжий.

В городе Сясьстрой Ленинградской области активисты ОНФ в 2019 году установили, что нужно обустроить тротуар около одной из школ. Сейчас возле школы устроены "лежачие полицейские", обустройство тротуара и ремонт запланировано на следующий год. В Ханты-Мансийске активисты уже четыре года ведут переговоры с властями о необходимости обустроить дорогу в школу-сад №7. Это единственная дорога для нескольких сотен детей, движение по ней интенсивное. Особенно сложная ситуация зимой, когда улица сужается из-за снежных отвалов по краям дороги. "Мы дважды получали от администрации города обещания включить этот участок в план строительства, но до сих пор результата нет. Сегодня чиновники говорят о перспективной застройке этого района до 2026 года, тогда и дороги безопасные появятся. Но дети ходят в школу сейчас", - подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в ХМАО Сергей Дубовец.

В Улан-Удэ общественники добиваются освещения по периметру школы, чиновники обещают сделать это в 2022 году. В Чите администрация признает отдельные нарушения, но ссылается на недостаток финансирования. "Несмотря на то, что все наши замечания подтверждены ГИБДД и выданы соответствующие предписания об их устранении, ни один адрес пока не приведен в соответствие стандартам", - говорит эксперт регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае Станислав Каргин.

В двух километрах от Иркутска дети вынуждены ходить в школу через болото и реку Кая по аварийному самодельному мосту, весной его затапливает водой, из-за чего школьники три километра идут пешком вдоль дороги. ОНФ несколько раз обращался в администрацию района и органы прокуратуры, но муниципалитет ссылается на то, что земля не разграничена, а мост и дорожка не находятся на балансе администрации.

В рейдах по школьным дорогам принимают участие представители местных властей и ГИБДД, сообщает пресс-служба ОНФ. Инспектируются маршруты школьников от дома до учебного заведения, а также участки дорог, где были ДТП с участием пешеходов.

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