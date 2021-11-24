Почему бюджеты регионов Урала в пандемию выросли

В России в самом разгаре бюджетный процесс: на всех уровнях идет верстка доходов-расходов будущего года и прикидка финансовых планов на 2023-2024 годы. Как нынешняя непростая ситуация в экономике отражается на межбюджетных отношениях и насколько благополучны в этом плане регионы УрФО, оценил директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов.

Около года назад на "совете экспертов" "Российской газеты" вы заявили, что субъекты РФ ожидает "полоса финансовых стрессов". Сбылся ли этот прогноз?

Владимир Климанов: Ситуация менялась несколько раз в течение года, и сейчас она отличается от прогнозов, сделанных в конце 2020-го. Что интересно: казалось бы, в условиях кризиса все региональные бюджеты должны были сильно просесть, но этого не произошло. Более того, многие показатели оказались даже позитивнее, чем ожидалось, в том числе для регионов Уральского округа - сказалась специфика их экономики. Да, соглашение ОПЕК Плюс о снижении добычи нефти сильно ударило по бюджетам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. А вот в металлургии к концу еще прошлого года началось восстановление, поэтому в Свердловской и Челябинской областях картина стала улучшаться.

Как ни странно, в кризисных для большинства условиях произошел рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - несмотря на безработицу, локдаун и т. п. В целом по стране они поднялись в 2020 году на семь с лишним процентов, благодаря чему и региональные бюджеты, для которых этот налог основной, не просели. Но главное, что в прошлом году резко, в 1,5 раза, увеличился объем финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра - такого еще не было в новейшей истории нашей страны. Правда, многие субъекты РФ все равно завершили год с дефицитом, потому что расходы росли еще быстрее, чем доходы, в том числе дополнительные расходы на антикризисные меры, медицину и т. д.

2021-й более предсказуемый?

Владимир Климанов: Все ожидали, что в этом году начнется восстановление, но оно тоже пошло по неожиданному сценарию. Темпы роста оказались даже выше, чем предполагалось - экономика буквально забурлила. К тому же, как и во многих странах, разогналась инфляция, а бюджеты хотя и частично, все же отражают этот процесс через косвенные эффекты. В итоге все показатели 2021 года выглядят более позитивно, чем прогнозировалось: и полугодие, и 9 месяцев у регионов закончены с рекордным профицитом.

В Свердловской области на днях прогноз по доходам областного бюджета увеличили на 23,2 миллиарда рублей - до 317,6 миллиарда.

Владимир Климанов: Да, по объему консолидированного бюджета она даже обогнала Югру. На доходах многих регионов, в том числе уральских, сказался скачок цен на природный газ, металлы, стройматериалы, которые доминируют в структуре их экономики. В результате пошел вверх налог на прибыль. В некоторых субъектах РФ, сугубо ориентированных на металлургию, например в Липецкой области, рост к прошлому году более чем двукратный! Похожая динамика и в Челябинской области, чуть меньше в Свердловской, где ввиду большой численности населения, в том числе занятого в экономике, еще и значительно вырос НДФЛ.

Большинство субъектов УрФО по-прежнему самодостаточно в плане формирования бюджетов?

Владимир Климанов: Югра, ЯНАО, Свердловская и Тюменская области - это регионы-доноры, которые не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Челябинская область находится в пограничном состоянии (она почти донор); для нее, как и еще для 10 регионов, с 2022 года планируется изменение методики расчета поддержки из федерального бюджета. Однако челябинцам удалось добиться, чтобы на этапе перехода к новой системе область теряла суммы дотаций не слишком быстро.

Как вообще изменились в пандемию межбюджетные отношения в России?

Владимир Климанов: 2020-2021 годы выработали некие новые принципы работы федерального центра с регионами. В первую очередь, это увеличенный в силу необходимости финансирования антикризисных мер объем финподдержки. Важно, что при этом произошло смещение акцентов от нецелевых дотаций в сторону целевых трансфертов. Но радикальных изменений в конструкции бюджетной системы пока нет. Из наиболее значимых, которые приняты, - возврат к законодательному закреплению индексации объема дотаций в соответствии с уровнем инфляции.

Объем бюджетных кредитов превысил уровень коммерческих, то есть госдолг регионов в 2020-2021 годах увеличился

Еще одна тенденция - более активное включение регионов в реализацию федеральной повестки, а также усиление роли ручных инструментов управления. В этом ряду принятие индивидуальных программ развития отдельных субъектов (из УрФО в их число попала Курганская область), кураторство вице-премьеров над макрорегионами, поездки председателя правительства на территории. В результате выносятся решения по проектам, важным для развития региона, но которые субъект не мог бы принять самостоятельно в силу разных причин, например, о передаче деревни Универсиады в качестве кампуса УрФУ.

А какова динамика госдолга регионов УрФО? И насколько критичен его размер?

Владимир Климанов: Здесь ситуация не очень радужная. Свердловская область в прошлом году по размеру госдолга вошла в число лидеров и занимает сейчас третье место в стране после Москвы и Московской области. Но если оперировать не абсолютными значениями, а относительными, то это не критично, потому что и собственные доходы региона тоже очень велики. Гораздо хуже соотношение в Зауралье, сохраняющем не только высокий уровень дотационности, но и большую долю госдолга по отношению к собственным доходам.

В последние годы от коммерческих заимствований регионы все чаще переходят к бюджетным, объем которых растет. Это хорошо для субъектов РФ?

Владимир Климанов: Дело благое: провозглашено замещение коммерческих кредитов бюджетными. Это, кстати, сделала Свердловская область, сократив долг перед банками. Челябинская и Курганская области вообще ликвидировали таким образом коммерческие кредиты. Хотя суммарно заимствования при этом даже выросли, но проценты практически нулевые, а если бюджетные кредиты еще и пролонгируют на длительный период, инфляция практически их съест.

То есть эта форма поддержки тоже, по сути, безвозмездная?

Владимир Климанов: Все же она немного коварная. Объем бюджетных кредитов сейчас превысил уровень коммерческих, то есть госдолг регионов в 2020-2021 годах увеличился. В целом он достиг 2,5 триллиона рублей, из этой суммы бюджетные кредиты в начале года составляли 1,1 триллиона, сейчас - около 1,4 триллиона. Чтобы было понятно: это около 10 процентов общих расходов региональных бюджетов, а если исключить из списка Москву, то гораздо больше. Бюджетные заимствования имеет подавляющее большинство субъектов РФ. Выходит, своих средств им явно не хватает.

В этом году появился еще один инструмент - инфраструктурные кредиты. Он из того же ряда?

Владимир Климанов: Да, принято решение о предоставлении регионам до 2024 года до 500 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов под три процента годовых на 15 лет, что выгодно. Этот объем заимствований не будет включаться в общий объем госдолга, хотя реальная задолженность вырастет. Надо сказать, что из-за пандемии в 2020 году все страны мира начали наращивать госдолг и принимать поправки об увеличении его предельного размера, Россия не исключение. Главное, чтобы эти деньги заработали. Но тут тоже не все гладко, поскольку их распределили не в соответствии с изначальным посылом, подразумевавшим возможность получить их теми, кто не очень сильно наращивал долг. В итоге в основном ориентировались на численность населения региона, поэтому, например, ЯНАО, где жителей мало, мог претендовать лишь на 2,87 миллиарда рублей. При этом в послании президента было названо четыре крупнейших проекта, на которые могут быть направлены инфраструктурные кредиты, из них два уральских - челябинский метрополитен, который теперь планируют превратить в метротрам, и Северный широтный ход на Ямале. Но здесь, в отличие от Челябинска, кредит покроет лишь мизерную часть расходов, ведь только один мост через Обь стоит порядка 13 миллиардов.

С недавних пор в России стали возможными не только вертикальные, но и горизонтальные субсидии и бюджетные кредиты. Пользовались ли этим механизмом регионы УрФО?

Владимир Климанов: Такие случаи редки: если не считать Москву, то наберется пяток примеров на всю страну. Но в УрФО они как раз есть. В 2019 году Тюменская область дала субсидию на реконструкцию водозабора Курганской области, откуда реки текут в соседний регион. Томская область и Югра с помощью горизонтальных субсидий решили вопрос строительства необходимого обеим территориям моста через реку Вах. Потенциал этого инструмента большой, но пока он практически не используется, а жаль. Кстати, в нем я вижу перспективу развития агломераций - это хороший финансовый механизм реализации совместных проектов муниципалитетов.

Какие еще перемены для региональных бюджетов ожидаются в ближайшем будущем?

Владимир Климанов: Они точно будут в 2025 году, когда отменят консолидированные группы налогоплательщиков, а налог на прибыль станет разделяться между Федерацией и регионами не по 3 и 17 процентов, а по 2 и 18 соответственно. Об этом региональным финансистам нужно задумываться уже сейчас, поскольку через год им придется верстать бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Пока в условиях глобальной нестабильности за этот горизонт никто не заглядывает.