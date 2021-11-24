Почему бюджеты регионов Урала в пандемию выросли

Около года назад на "совете экспертов" "Российской газеты" вы заявили, что субъекты РФ ожидает "полоса финансовых стрессов". Сбылся ли этот прогноз?
Владимир Климанов: Ситуация менялась несколько раз в течение года, и сейчас она отличается от прогнозов, сделанных в конце 2020-го. Что интересно: казалось бы, в условиях кризиса все региональные бюджеты должны были сильно просесть, но этого не произошло. Более того, многие показатели оказались даже позитивнее, чем ожидалось, в том числе для регионов Уральского округа - сказалась специфика их экономики. Да, соглашение ОПЕК Плюс о снижении добычи нефти сильно ударило по бюджетам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. А вот в металлургии к концу еще прошлого года началось восстановление, поэтому в Свердловской и Челябинской областях картина стала улучшаться.
Как ни странно, в кризисных для большинства условиях произошел рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - несмотря на безработицу, локдаун и т. п. В целом по стране они поднялись в 2020 году на семь с лишним процентов, благодаря чему и региональные бюджеты, для которых этот налог основной, не просели. Но главное, что в прошлом году резко, в 1,5 раза, увеличился объем финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра - такого еще не было в новейшей истории нашей страны. Правда, многие субъекты РФ все равно завершили год с дефицитом, потому что расходы росли еще быстрее, чем доходы, в том числе дополнительные расходы на антикризисные меры, медицину и т. д.
2021-й более предсказуемый?
Владимир Климанов: Все ожидали, что в этом году начнется восстановление, но оно тоже пошло по неожиданному сценарию. Темпы роста оказались даже выше, чем предполагалось - экономика буквально забурлила. К тому же, как и во многих странах, разогналась инфляция, а бюджеты хотя и частично, все же отражают этот процесс через косвенные эффекты. В итоге все показатели 2021 года выглядят более позитивно, чем прогнозировалось: и полугодие, и 9 месяцев у регионов закончены с рекордным профицитом.
В Свердловской области на днях прогноз по доходам областного бюджета увеличили на 23,2 миллиарда рублей - до 317,6 миллиарда.
Владимир Климанов: Да, по объему консолидированного бюджета она даже обогнала Югру. На доходах многих регионов, в том числе уральских, сказался скачок цен на природный газ, металлы, стройматериалы, которые доминируют в структуре их экономики. В результате пошел вверх налог на прибыль. В некоторых субъектах РФ, сугубо ориентированных на металлургию, например в Липецкой области, рост к прошлому году более чем двукратный! Похожая динамика и в Челябинской области, чуть меньше в Свердловской, где ввиду большой численности населения, в том числе занятого в экономике, еще и значительно вырос НДФЛ.
Большинство субъектов УрФО по-прежнему самодостаточно в плане формирования бюджетов?
Владимир Климанов: Югра, ЯНАО, Свердловская и Тюменская области - это регионы-доноры, которые не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Челябинская область находится в пограничном состоянии (она почти донор); для нее, как и еще для 10 регионов, с 2022 года планируется изменение методики расчета поддержки из федерального бюджета. Однако челябинцам удалось добиться, чтобы на этапе перехода к новой системе область теряла суммы дотаций не слишком быстро.
Как вообще изменились в пандемию межбюджетные отношения в России?
Владимир Климанов: 2020-2021 годы выработали некие новые принципы работы федерального центра с регионами. В первую очередь, это увеличенный в силу необходимости финансирования антикризисных мер объем финподдержки. Важно, что при этом произошло смещение акцентов от нецелевых дотаций в сторону целевых трансфертов. Но радикальных изменений в конструкции бюджетной системы пока нет. Из наиболее значимых, которые приняты, - возврат к законодательному закреплению индексации объема дотаций в соответствии с уровнем инфляции.
Еще одна тенденция - более активное включение регионов в реализацию федеральной повестки, а также усиление роли ручных инструментов управления. В этом ряду принятие индивидуальных программ развития отдельных субъектов (из УрФО в их число попала Курганская область), кураторство вице-премьеров над макрорегионами, поездки председателя правительства на территории. В результате выносятся решения по проектам, важным для развития региона, но которые субъект не мог бы принять самостоятельно в силу разных причин, например, о передаче деревни Универсиады в качестве кампуса УрФУ.
А какова динамика госдолга регионов УрФО? И насколько критичен его размер?
Владимир Климанов: Здесь ситуация не очень радужная. Свердловская область в прошлом году по размеру госдолга вошла в число лидеров и занимает сейчас третье место в стране после Москвы и Московской области. Но если оперировать не абсолютными значениями, а относительными, то это не критично, потому что и собственные доходы региона тоже очень велики. Гораздо хуже соотношение в Зауралье, сохраняющем не только высокий уровень дотационности, но и большую долю госдолга по отношению к собственным доходам.
В последние годы от коммерческих заимствований регионы все чаще переходят к бюджетным, объем которых растет. Это хорошо для субъектов РФ?
Владимир Климанов: Дело благое: провозглашено замещение коммерческих кредитов бюджетными. Это, кстати, сделала Свердловская область, сократив долг перед банками. Челябинская и Курганская области вообще ликвидировали таким образом коммерческие кредиты. Хотя суммарно заимствования при этом даже выросли, но проценты практически нулевые, а если бюджетные кредиты еще и пролонгируют на длительный период, инфляция практически их съест.
То есть эта форма поддержки тоже, по сути, безвозмездная?
Владимир Климанов: Все же она немного коварная. Объем бюджетных кредитов сейчас превысил уровень коммерческих, то есть госдолг регионов в 2020-2021 годах увеличился. В целом он достиг 2,5 триллиона рублей, из этой суммы бюджетные кредиты в начале года составляли 1,1 триллиона, сейчас - около 1,4 триллиона. Чтобы было понятно: это около 10 процентов общих расходов региональных бюджетов, а если исключить из списка Москву, то гораздо больше. Бюджетные заимствования имеет подавляющее большинство субъектов РФ. Выходит, своих средств им явно не хватает.
В этом году появился еще один инструмент - инфраструктурные кредиты. Он из того же ряда?
Владимир Климанов: Да, принято решение о предоставлении регионам до 2024 года до 500 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов под три процента годовых на 15 лет, что выгодно. Этот объем заимствований не будет включаться в общий объем госдолга, хотя реальная задолженность вырастет. Надо сказать, что из-за пандемии в 2020 году все страны мира начали наращивать госдолг и принимать поправки об увеличении его предельного размера, Россия не исключение. Главное, чтобы эти деньги заработали. Но тут тоже не все гладко, поскольку их распределили не в соответствии с изначальным посылом, подразумевавшим возможность получить их теми, кто не очень сильно наращивал долг. В итоге в основном ориентировались на численность населения региона, поэтому, например, ЯНАО, где жителей мало, мог претендовать лишь на 2,87 миллиарда рублей. При этом в послании президента было названо четыре крупнейших проекта, на которые могут быть направлены инфраструктурные кредиты, из них два уральских - челябинский метрополитен, который теперь планируют превратить в метротрам, и Северный широтный ход на Ямале. Но здесь, в отличие от Челябинска, кредит покроет лишь мизерную часть расходов, ведь только один мост через Обь стоит порядка 13 миллиардов.
С недавних пор в России стали возможными не только вертикальные, но и горизонтальные субсидии и бюджетные кредиты. Пользовались ли этим механизмом регионы УрФО?
Владимир Климанов: Такие случаи редки: если не считать Москву, то наберется пяток примеров на всю страну. Но в УрФО они как раз есть. В 2019 году Тюменская область дала субсидию на реконструкцию водозабора Курганской области, откуда реки текут в соседний регион. Томская область и Югра с помощью горизонтальных субсидий решили вопрос строительства необходимого обеим территориям моста через реку Вах. Потенциал этого инструмента большой, но пока он практически не используется, а жаль. Кстати, в нем я вижу перспективу развития агломераций - это хороший финансовый механизм реализации совместных проектов муниципалитетов.
Какие еще перемены для региональных бюджетов ожидаются в ближайшем будущем?
Владимир Климанов: Они точно будут в 2025 году, когда отменят консолидированные группы налогоплательщиков, а налог на прибыль станет разделяться между Федерацией и регионами не по 3 и 17 процентов, а по 2 и 18 соответственно. Об этом региональным финансистам нужно задумываться уже сейчас, поскольку через год им придется верстать бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Пока в условиях глобальной нестабильности за этот горизонт никто не заглядывает.