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24.11.2021 11:22
Рубрика: Власть

Президент посмертно наградил екатеринбурженку, спасшую тонувших людей

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область) , Анастасия Саламатова (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 267(8618)
Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Агуповой медалью "За спасение погибавших". Посмертно.
Фото: Архив семьи Дарьи Агуповой Фото: Архив семьи Дарьи Агуповой
Фото: Архив семьи Дарьи Агуповой

Она ходила в походы, каталась на сноуборде. У нее была одна из тех профессий, которые нужно сначала погуглить, чтобы понять: кастомайзер - тот, кто рисует на одежде и обуви, делая их неповторимыми. А еще Даша умела делать крутой грим для вечеринок и отрываться в веселых компаниях. Свидетельство тому - множество фотографий в соцсетях, на них красивая девушка в окружении друзей. Про такого человека скорее подумаешь, что он станет героем телешоу. Но Дарья стала просто героем.

На Урале наградят посмертно женщину, спасшую из воды мать с сыном

Летом, отдыхая у друзей в Дегтярске, она увидела, как в искусственном водоеме тонут мать и ребенок. Этот пруд был устроен неудачно - под водой скрывался резкий перепад бетонного дна, из-за которого купающиеся неожиданно оказались на глубине. Дарья, бросившись им на помощь, сама ударилась о бетонную плиту ногой. Закрытый перелом бедра со смещением - боль была очень резкой. И все-таки девушка смогла спасти тонувших, а потом друзья помогли выбраться и ей самой.

О том, что она чувствовала в момент, когда бросилась в водоем, и после, по пути в больницу, отважная девушка рассказала сама. А потом случилось непоправимое: из-за осложнения во время операции на ноге Даша умерла.

- После того как все произошло, ко мне обратились близкие Дарьи и активисты нашей общественной организации "Родительский отпор" с просьбой посодействовать ее посмертному награждению, - рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. - Мы сотрудничали с ней много лет: она принимала участие в благотворительных мероприятиях.

Когда-то на вопрос о своих интересах Даша ответила так: "Мой сын, с которым мне весело и интересно". Семилетний Миша сейчас живет с отцом Антоном. Мальчик знает, что случилось с мамой. Вместе с папой он несколько раз навещал ее могилу. Психолог, к которому Антон водил сына, заверил: с эмоциональным состоянием мальчика все в порядке. В воспитании Миши принимают участие Дашины родители и сестра. А еще в этом году Миша стал первоклассником, и люди, близко к сердцу принявшие поступок его мамы, поддержали семью материально - помогли Антону собрать сына в школу. Про спасенных Дашей людей супруг ничего не знает - связаться с ним они не пытались.

А вот награждению Дарьи медалью "За спасение погибавших" Антон рад.

- Хорошо, что медаль есть. Родителям и сыну будет чем гордиться. Даша любила публичную жизнь, и эта награда очень бы ее порадовала.

P. S.

Когда Дарья Агупова выбирала любимую цитату для своего аккаунта в соцсети, она остановилась на таких словах: "Достаток - это внутреннее состояние". А потом объяснила почему: "Как выяснилось, это именно желание отдавать. Вернее, концентрация на том, что ты отдаешь, каким ты оставляешь после себя место, ситуацию, умы людей". Она отдала всю себя - так получилось.

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