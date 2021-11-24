Соотечественники из 22 стран мира приняли участие в конференции в Югре

По данным Российского совета по международным делам, сегодня во всем мире проживает почти 30 миллионов наших соотечественников. Подавляющее большинство из них оказалось за пределами России после распада СССР, но так и не смогли вернуться на родину. Прошли годы, и сейчас речь можно вести уже о их потомках - детях и внуках выходцев из Советского Союза.

Причем они могут быть разными по национальности - вовсе не обязательно русскими. Соотечественники - это люди, впитавшие русскую культуру, говорящие на русском, имеющие российские корни, очень часто - получившие образование на русском языке.

Это наши люди

Словом, соотечественники - это наши люди, очень важно поддерживать с ними связь, а если они хотят вернуться в Россию, прилагать для этого все усилия. Вот почему так ценна конференция, посвященная связям с соотечественниками, которую на протяжении уже ряда лет организуют в Югре. Нынче она прошла уже в шестой раз, ее тема в этом году "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды".

Ее участниками стали соотечественники из 22 стран мира - Абхазии, Австрии, Армении, Венгрии, Германии, Индии, Испании, Италии, Иордании, Катара, Киргизии, Кореи, Молдовы, Монголии, Сингапура, Сирии, Словакии, Таджикистана, Таиланда, Франции, Чехии, Японии. Кроме того, представители 16 регионов России, МИДа России, Россотрудничества, фонда "Русский мир" и т. д.

Очень показательно, что проведение международной конференции в Югре совпало по времени с выступлением главы государства на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России. Президент Владимир Путин призвал представителей дипломатических миссий за рубежом повышать внимание к нашим соотечественникам в этих странах.

- В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повысить внимание к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранению общероссийской культурной идентичности, а также к вопросам упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство, - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что вопрос находится на стыке нескольких министерств и ведомств. "Но и МИД тоже должен этим заниматься", - отметил Путин.

- В целом следовало бы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира. Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве, - резюмировал президент.

Как единодушно считают участники международной конференции в Югре, защита прав и законных интересов соотечественников, проживающих за рубежом, помощь в сохранении их самоидентификации и поддержка гуманитарных контактов с исторической родиной - одни из главных задач внешней политики России. Но в этой политике очень многое зависит от позиции и внутренней политики властей в регионах РФ, от тех усилий, которые они прилагают по налаживанию связей с соотечественниками.

У нас общие язык и культура

Выступая на конференции, губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала внимание участников: принятые в 2020 году поправки в Конституцию России закрепили положения о том, что наша страна оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

- Все это выводит нашу работу на новый уровень. Конференция - один из ключевых проектов по развитию связей с зарубежной российской общиной, площадка по обсуждению актуальных вопросов сохранения русского языка и культуры, поддержки зарубежных школ, обмену лучшими практиками по работе с соотечественниками, выработке предложений в рекомендации совета глав субъектов России при МИД России, - подчеркнула Наталья Комарова. - В перспективе возможно включение конференции в перечень мероприятий государственной программы поддержки и продвижения русского языка за рубежом, которую разрабатывает МИД России.

Отметим: Югра сегодня реализует целый ряд международных проектов по популяризации русского языка за рубежом.

Недавно в округе прошла Неделя русского языка в странах Европы и СНГ. Филологи обсудили, насколько интересен сегодня русский язык живущим за рубежом, как повысить интерес к чтению русской литературы. Какие методики лучше применять для изучения русского как иностранного и другие важные вопросы филологии.

- Югра целенаправленно, системно работает по популяризации русского языка, поддержке соотечественников за рубежом, - подчеркнула в ходе конференции ректор государственного Института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, при этом констатировала, что Югра успешно сотрудничает с институтом в ряде образовательных проектов по продвижению русского языка за рубежом.

О важности продвижения русского языка как некоего начала, объединяющего всех "наших" за рубежом, особенно на территории бывшего Союза, говорят сегодня многие представители экспертного сообщества.

В частности, Олег Гуров, генеральный директор АНО "Центр развития деловых компетенций", эксперт РСМД отмечает:

- Следует расширять работу по продвижению русского языка, поскольку все русскоязычное население за рубежом, воспитанное в советской, русской культуре, обладает потенциалом для поддержки и продвижения интересов России. Это направление нужно воспринимать в качестве большого и серьезного государственного вопроса.

Не допустить переписывания истории

Еще один важный проект, инициированный югорчанами, о котором шла речь на конференции, объединяет ветеранов, молодежь в реализации патриотических инициатив в разных странах мира - "Север для Победы". Его цель - сохранить память о войне, предотвратить попытки переписать историю. Священный народный подвиг не должен быть забыт. Все отчетливо это понимают сейчас, вне зависимости от страны проживания. В живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной, поэтому так важно сохранить ценные свидетельства о каждом солдате и о войне в целом. Интерактивный проект "Север для Победы" подробно и глубоко рассказывает о вкладе северных регионов в победу над фашизмом. Идет постоянный сбор редких материалов, свидетельств о солдатах Великой Победы в разных странах. А до конца этого года в ряде государств при участии соотечественников запланировано проведение выставки "Наши лица Победы".

Важно и то, что сама губернатор Югры возглавляет "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" и очень многие проблемные вопросы поднимает и решает в рамках этой организации, в которую входят и соотечественницы, проживающие за рубежом.

Креатив от Югры

- Все темы, которые обсуждаются на полях конференции, настолько значимы, что ложатся в основу деятельности фонда, - констатировал заместитель исполнительного директора фонда "Русский мир" Сергей Шурыгин. - А это, в частности, такие важные сегодня аспекты взаимодействия с соотечественниками, как воспитание личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, сохранение исторического и культурного наследия, национальных традиций, расширение деловых связей соотечественников с исторической родиной в условиях глобальных вызовов и т. д.

К слову, "Русский мир" размещает на своих ресурсах материалы о всех прошедших в Югре конференциях по поддержке соотечественников.

Как отметила глава Югры Наталья Комарова на полях международного форума, инициативу региона о проведении в регионе серии мероприятий по программе "Здравствуй, Россия!" поддержало Россотрудничество. Это будет форум для талантливых соотечественников из других стран, победителей конкурсов, викторин, олимпиад по русскому языку в возрасте от 14 до 19 лет. роме того, как стало известно в ходе конференции, Югра планирует провести Дни культуры и выставки народного творчества с участием соотечественников, познакомить их с народным творчеством и культурой коренных народов Севера, проживающих в регионе. Напомним, совет глав государств СНГ принял решение о проведении в 2022-м Года народного творчества и культурного наследия в странах Содружества.

При этом представители Русского дома в Бишкеке рассказали о том, что уже договорились с югорскими художниками о проведении летом следующего года пленэра на озере Иссык-Куль в Киргизии. Примечательно, что он станет продолжением международного арт-пленэра, который уже несколько лет проходит в Югре.

Очень важный аспект

Сегодня в нашей стране уделяется огромное внимание поддержке соотечественников за рубежом, популяризации русской культуры за границей. Всего месяц назад в Москве прошел Всемирный конгресс соотечественников, на него съехалось почти тысяча участников. Почему так важна сегодня сама эта тема? Как прозвучало на конгрессе, увы, одна из немаловажных причин состоит в том, что сегодня в отдельных странах мира до сих пор происходит дискриминация россиян по языковому и этнокультурному признаку.

Продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии. Поэтому так необходима консолидация русскоязычных по всему миру, важна поддержка наших соотечественников за рубежом. Мы должны помогать друг другу, беречь наш язык и сохранять культуру, какой бы точки мира это ни касалось.

Вот почему настолько важна международная конференция, только что завершившаяся в Югре. Она вносит огромный вклад в укрепление русского мира. Отметим, что по ее итогам будет издан сборник материалов.