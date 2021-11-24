В Свердловской области фермер потратил 25 лет на возрождение деревни

Мы едем в деревню, которой нет на карте. В деревню, которая носила имя нашего спутника.

- Двадцать километров от Пышмы, из них три бездорожья. Вам повезло, сухо сейчас, после серьезных дождей или зимой не проехать, - комментирует нашу поездку до своей малой родины Иван Иванович Менухов. Его предки пришли на уральскую землю, спасаясь от никонианской реформы, еще в конце XVII века. Основали деревню. Просуществовал населенный пункт - по крайней мере официально - до 1972 года. Но судьба деревеньки Менуховой была решена раньше, в 1950-х, когда ее признали неперспективной и не стали тянуть туда электричество.

- Это моя обида. При мне сорок дворов у нас было. А потом деревня рассосалась. Чего ради не стали проводить свет? А нет света - и все, деревня исчезла. До слез жалко! - рассказывает Иван Иванович.

Вспоминает, как решилась на переезд и его мама - ради него, младшего сына, который радовал успехами в школе. Не подвел: получил высшее образование, работал в Сибири по специальности - геодезистом, стал кандидатом наук, неплохо зарабатывал. А потом захотел устранить несправедливость и возродить свою малую родину, чтобы снова появилась в Свердловской области деревня Менухова. Заручился, между прочим, поддержкой властей. В постановлении главы районной администрации от 21 марта 1996 года так и сказано: земельный участок площадью два гектара выделяется для возрождения деревни.

- В 1995 году я начинал на голой пашне с палатки, с землянки.

В районной администрации земли, где обосновался Иван Иванович, зовут "урочищем Менухова". Он уже построил три избушки и один большой дом, есть три гаража и две бани, коровник на десять голов, овощехранилище, водопровод и канализация. Два пруда с карасями, не по-уральски пушистые елки вокруг - все здесь выкопано, посажено и устроено трудом и заботой одного человека. Шесть лет назад показалось, что получилось: в урочище Менухова появился свет.

- Двадцать лет мы маялись с керосиновой лампой, свечками и генераторами и вот подвели электричество. И я, поверив в восстановление любимой малой родины, стал еще интенсивнее устраиваться. Продал дом в Тюмени и прикупил два больших трактора и навесное оборудование для них. Думал, статус деревни восстановят и смысл моей жизни будет оправдан.

- Мы этот вопрос уже несколько раз выносили на Думу. Создали комиссию. Депутаты высказались против, - рассказала заместитель главы Пышминского городского округа Алена Кузеванова.

- Действительно, живущему в 15 километрах от моей деревни она ни к чему! - возмущается Иван Иванович. Ему кажется, что спрашивали не тех и не так.

- Если бы это было просто - дать географическое наименование, и все, - объясняет позицию администрации Алена Кузеванова. - Вот создадим деревню, должны будем обеспечить ее необходимой инфраструктурой. А бюджет-то у нас один! У нас нет бюджета каждой отдельной деревни. И, соответственно, если мы построим дорогу в деревне Налимова, то мы ее не построим в селе Пульниково. Поэтому и надо учитывать мнение всего населения.

Иван Иванович действительно надеялся, что в его Менухову построят дорогу. Грунтовку, конечно, не асфальт! И даже посчитал, сколько денег на это нужно. Посчитали и в администрации. Разница примерно в сто раз. Это разница в подходе официальных структур (один проект миллиона на два потянет, а без проекта строить нельзя!) и частника, которому достаточно щебенки, солярки да денег рабочим, тысяч 300-400 на все. А появится дорога, и сюда поедут люди, уверен фермер.

- Единственным весомым аргументом за деревню было бы создание рабочих мест, пусть даже десяти - пятнадцати. Мы ведь не говорим "нет, вопрос закрыт". В декабре снова выйдем на Думу, еще один опрос проведем, - рассуждают в администрации.

Сейчас кроме Ивана Ивановича на землях бывшей деревни трудятся его племянники - родной и внучатый, да еще Андрей Борисович, нанятый ухаживать за скотиной. Летом племянники приезжают регулярно. Но зимой, когда по бездорожью отсюда не выбраться, деревня пустеет. Ближайшие соседи Менухова - косули да бобры, весь берег пруда в следах. Забрось дома - и природа быстро возьмет свое, не останется ничего от непризнанной деревни. Но Иван Иванович пока не сдается.

Комментарий законодателя

Андрей Альшевских, депутат Государственной Думы:

Таких инициативных людей, которые пытаются развивать и поднимать наши села, надо всячески поддерживать.

Я предложил бы для начала разобраться с документами, подписанными главой района двадцать с лишним лет назад. Почему он поддержал тогда возрождение деревни? Чем руководствовался? Могу понять, почему чиновники, которые работают сейчас, выступают против. Ведь если появится новый населенный пункт, он должен будет содержаться по нормативам и стандартам, которые у нас прописаны. Глава района должен будет обеспечить новой деревне не только дорогу и освещение, но и пожарную безопасность, и медицинское обслуживание, и многое другое...

Чтобы начать реализовывать свою идею, Иван Иванович должен более внимательно подойти к социально-экономическому обоснованию возрождения населенного пункта. Если с экономической точки зрения это будет перспективно и выгодно, будет гораздо проще убедить и местных чиновников, и региональных законодателей. Не просто "я хочу, давайте возродим деревню", у него должны быть экономические аргументы, почему нужно принять это решение.

Комментарий ученого

Ольга Козлова, руководитель центра исследования социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН:

У нас еще много людей, которые с энтузиазмом берутся за дело. Но поддерживать их энтузиазм - задача государства.

Можно провести параллели между этой историей и проектом с гектарами, которые бесплатно раздают гражданам на Дальнем Востоке, а теперь еще и в северных регионах России. Бросили клич, на него отозвались тысячи людей, но никакой адекватной программы с наполняемым бюджетом составлено не было. Люди надеются на государство, а государство, в свою очередь, надеется на них. На то, что они сами не только освоят свои участки, но и построят дороги, проведут электричество и так далее. Нет, без бюджетных денег ничего не получится. На районные власти надеяться тоже нельзя, у них нет ни бюджета, ни полномочий на такие проекты. У нас и региональные бюджеты не все наполняемые.

Инфраструктуру должно строить государство. И социальную инфраструктуру тоже! И тогда уже люди смогут вкладывать в эту территорию свои предпринимательские усилия.