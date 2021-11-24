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24.11.2021 10:36
Рубрика: Общество

В Свердловской области заселили дом, построенный для сирот

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Конечно, они давно уже не дети - новоселам разноцветной трехэтажки в поселке Зайково от двадцати до двадцати трех лет. Право на жилье сироты получают, когда им исполняется 18 лет.

В 2020 году региональный Фонд жилищного строительства предоставил 836 квартир для социального найма, в 2021-м до конца года комплекты ключей вручат 784 человекам - то есть очередь движется, но приходится подождать новоселья от двух до пяти лет.

Фото: iStock
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Ольге Минеевой двадцать два. Сейчас она вместе с мужем снимает жилье в Екатеринбурге, а в собственную квартиру думает переехать, когда закончится отпуск по уходу за ребенком. Ольге повезло, ее специальность - медсестра - востребована везде, тем более в сельской местности. Некоторые из ее потенциальных соседей столкнутся с проблемами при трудоустройстве на новом месте.

Познакомиться с будущими жителями поселка заходила председатель Зайковской территориальной администрации Ольга Мошковцева.

- Интересно, кто у нас поселится?! И хорошо, что это молодежь. А работы у нас немного.

На молокозаводе хорошо по местным меркам платят и зарплату не задерживают, так что вакансий там обычно нет.

Правда, еще можно устроиться в сельхозкооператив "Килачевский", большое животноводческое предприятие, или ездить в Ирбит - но это 20 километров.

В социальных сетях ирбитчане обсуждают, почему же местом строительства выбрали именно Зайково. До этого подобные дома возвели в Пионерском и Фомино, рядом с административным центром района - там возможностей у молодых специалистов гораздо больше.

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Все сорок пять однокомнатных квартир в новом доме в центре Зайково обрели хозяев.

- Для нас это замечательное событие, с девяностых годов у нас вообще не было никакого строительства в поселке! - делится Ольга Мошковцева.

Территорию возле нового дома благоустроили. Вплотную к первому хотят построить еще один дом по той же программе.

Может, тогда жизнь в Зайково забурлит и работа найдется каждому?

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