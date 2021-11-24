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24.11.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

В Тюмени пьяный водитель BMW насмерть сбил двух рабочих

Текст: Юлия Мякишева

На объездной дороге в Тюмени автомобиль насмерть сбил двух человек. Предварительно известно, что водитель был пьян, рассказали "РГ" в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

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Смертельное ДТП произошло около 11 часов вечера 23 ноября на объездной дороге в районе Федунинского, 54. По предварительным данным, рабочие переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Одному из них - 61 год, второму - около 35 (его личность установлена, но возраст пока не определен). Они оба погибли. 34-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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