В Тюмени пьяный водитель BMW насмерть сбил двух рабочих

На объездной дороге в Тюмени автомобиль насмерть сбил двух человек. Предварительно известно, что водитель был пьян, рассказали "РГ" в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Смертельное ДТП произошло около 11 часов вечера 23 ноября на объездной дороге в районе Федунинского, 54. По предварительным данным, рабочие переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Одному из них - 61 год, второму - около 35 (его личность установлена, но возраст пока не определен). Они оба погибли. 34-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.