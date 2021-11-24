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24.11.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Решетников: Годовая инфляция превысит прогнозное значение

Текст: Алексей Дуэль
Инфляция по итогам 2021 года превысит прогнозное значение в 7,4%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с журналистами. По его заверению, это никак не скажется на пособиях и других мерах поддержки, размер которых привязан к величине реальной инфляции.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

"Все докрутим, все проиндексируем", - пообещал министр.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Решетников: Экономика оправилась от ковидных ограничений

По его оценке, резкое увеличение темпов роста инфляции не имеет никаких экономических причин, она связана с ситуацией в развивающихся странах, разнообразных слухах и других факторах, которые экономическому анализу не поддаются.

Одновременно слабеет курс рубля, из-за чего растут цены на импортные товары. Вышедшая на рынок плодоовощная продукция урожая этого года не привела к традиционной для этого времени года продуктовой дефляции. Все это тоже влияет картину изменения цен, добавил Решетников.

Министр отказался давать прогноз об инфляционных ожиданиях на 2022 год. По его оценкам, фундаментальная ситуация благоприятная и конкретные значения показателя будут зависеть лишь от переменчивых внешних факторов.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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