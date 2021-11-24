Решетников оценил инфляцию и перспективы углеродного регулирования

Поддержать занятость более 2,2 млн россиян помогли льготные кредиты и правительственные гранты, предоставленные организациям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщил журналистам глава минэкономразвития Максим Решетников.

"За грантами обратились около 500 тысяч компаний, общий объем запрошенного финансирования - 30 млрд рублей, - сказал министр. - Весь объем финансирования этой программы - 38 млрд рублей. Налоговая инспекция уже проверила заявления на 24 млрд рублей, деньги перечислены организациям, отвечающим критериям программы. Таким образом, уже поддержаны 2 млн рабочих мест". Еще 270 тысяч рабочих мест были поддержаны за счет льготных кредитов под 3% годовых.

Инфляция по итогам 2021 года превысит прогнозное значение в 7,4%, добавил Решетников. Это никак не скажется на пособиях и других мерах поддержки, размер которых привязан к величине реальной инфляции, они будут проиндексированы. По его оценке, для инфляции нет экономических причин, она связана с ситуацией в развивающихся странах, разнообразных слухах и других факторах, которые экономическому анализу не поддаются.

Импортные свинину и говядину в Россию будут ввозить в 2022 году в зависимости от ситуации на рынке - объемов собственного производства и насыщения внутреннего рынка, заявил Решетников. Он признал, что в прошлом году Россия не импортировала свинину - страна полностью обеспечивает себя этим мясом сама. Поэтому квота на беспошлинный ввоз 100 тысяч тонн свинины до 30 июня 2022 года - дополнительное давление на производство, сказал он. "Наша задача - сдержать рост цен, но таким образом, чтобы не обвалить цены и не сдержать приток инвестиций", - пояснил Решетников.

Добиться международного признания российских углеродных единиц, начисляемых компаниям за реализацию климатических проектов, вполне реально будет предметом двусторонних переговоров с другими странами, также сообщил Решетников. Будет создана международная система углеродных единиц и климатических проектов, сказал министр. У нее уже есть конкретные параметры. Сейчас многое зависит от органа ООН, который будет формировать стандарты углеродного рынка, добавил он.

"Наши углеродные единицы вряд ли будут второго сорта", - считает Решетников.