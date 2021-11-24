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24.11.2021 20:35
Рубрика: Общество

Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц

Текст: Алексей Дуэль

Добиться международного признания российских углеродных единиц, начисляемых компаниям за реализацию климатических проектов, вполне реально, это будет предметом двусторонних переговоров с другими странами. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Будет создана международная система углеродных единиц и климатических проектов, сказал министр, комментируя последствия саммита в Глазго. У нее уже есть конкретные параметры. Сейчас многое зависит от органа ООН, который будет формировать стандарты углеродного рынка, добавил Решетников. Он надеется, что ООН использует механизмы, которые уже работают. Те же самые принципы положены в основу и российских нормативных документов в этой области.

"Наши углеродные единицы вряд ли будут второго сорта, какие-то особые относительно других, - сказал Решетников. - У нас будет вполне стандартный проект, признанный на международном уровне".

По его мнению, углеродное регулирование, о котором удалось договориться в Глазго, сможет заменить, в том числе, вводимое Евросоюзом трансграничное углеродное регулирование, которое чревато крупными финансовыми потерями для российских компаний.

"Трансграничное углеродное регулирование не соответствует ни нормам Всемирной торговой организации, ни Парижскому соглашению, - добавил министр. - Это одностороннее действие. В Глазго был достигнут прогресс, пусть все будет в духе принятых в Глазго решений".

Из 1,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа, которые Россия должна сократить к 2050 году, 1,2 млрд тонн могут быть зачтены в поглощение лесами, считает глава Минэкономразвития. Для этого есть несколько возможностей. Во-первых, обеспечить охраной от пожаров леса, считающиеся в нашей стране резервными. Пока в них нет людей и защиты от огня, они не учитываются в балансе поглощений. Компании могут реализовывать свои климатические проекты, обеспечивая там пожарную охрану. Во-вторых, надо разобраться с лесами, выросшими на земле, считающейся сельскохозяйственными угодьями. Они сейчас тоже не учитываются, хотя углекислый газ исправно поглощают. Еще одно направление - породный состав леса. Береза дает примерно втрое больше поглощения, чем ель. Если увеличить долю лиственных деревьев, то и зачетный объем секвестирования вырастет. Наконец, можно развивать лесопромышленный комплекс, переводить его на выпуск "долгоиграющих" изделий, например, деталей для деревянного домостроения. При учете поглощения углерода они более выгодны, чем, например, бумага, перечислил Максим Решетников.

"Есть еще примерно двадцать направлений увеличения поглощающей способности лесов, над ними надо работать", - заключил министр.

Общество Экология Правительство Минэкономразвития

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