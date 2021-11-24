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24.11.2021 09:24
Рубрика: Экономика

Россиянам дали советы, как не стать жертвой мошенников на распродажах

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На этой неделе многие россияне ждут самой большой распродажи года - "черной пятницы". В пресс-службе "Почты России" рассказали, как не стать жертвой мошенников.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Получая посылку, рекомендуется проверить, соответствует ли ее вес заказанному товару и нет ли на упаковке видимых повреждений. Если есть сомнения, можно попросить сотрудника "Почты" вскрыть коробку до того, как посылка будет оплачена. Кроме того, для дополнительной безопасности можно воспользоваться услугой "проверка комплектности" и описью вложения. Как отметили организации, клиент всегда может отказаться от получения отправления, если у него возникают сомнения.

Клиентов предупредили, что не стоит оплачивать отправления, которые не были заказаны. Если просят предоплату за посылку, необходимо попросить у продавца трек-номер, чтобы убедиться, что она действительно отправлена. Особенно внимательным стоит быть при получении посылок с пометкой "возврату не подлежит" и оплатой наложенным платежом - именно такие чаще всего отправляют мошенники.

Распознать мошеннический интернет-магазин можно по его сайту - подозрение должны вызвать слишком низкие цены и однотипные отзывы. На сайте должны быть указаны контакты, юридическое лицо и способы возврата.

Есть три самых распространенных схемы мошенничества при покупках в интернете. Так, злоумышленники могут выдавать себя за официальных дилеров, а вместо заказанных вещей присылать ненужные предметы, отправлять пустые посылки людям, которые ничего не заказывали или просить оплатить товар до его отправки.

В "Почте России", как передает "Прайм", добавили, что по трек-номеру можно отследить статус посылки.

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