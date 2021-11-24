Российские кинематографисты задают тон на минском "Лiстападе"

Продолжает работу открывшийся 20 ноября XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В его программе почти сотня фильмов, 66 из них - конкурсные. Во время фестивальной недели пройдут мастер-классы, круглые столы, творческие встречи и Дни кино. Солидной будет и деловая часть кинофорума: подписание договоров и меморандумов о сотрудничестве. Ни один "Лicтапад" не обходился без активного российского участия. За минувшие годы в Минске побывали ведущие российские кинематографисты - Вадим Абдрашитов, Кира Муратова, Сергей Соловьев, Андрей Звягинцев, Александр Сокуров, Станислав Говорухин. Не стал исключением и 27-й форум.

Бурные встречи Бурляева

Почетным гостем торжественной церемонии открытия фестиваля в кинотеатре "Москва" стал народный артист России Николай Бурляев. После состоялись его встреча со зрителями и показ документального фильма "Другим я уже не стану" (о создателе форума "Золотой Витязь") в кинотеатре "Центральный". Николай Бурляев стоял у истоков создания кинофестиваля в Минске:

- Я рад, что меня снова пригласили на фестиваль, пришло время возвращаться к христианским ценностям, объединяться. В Европе наш кинематограф никому не интересен, мы можем быть интересны только друг другу.

Ирина Шевчук оценила детское кино

Судейскую коллегию детского конкурса "Лістападзік", который традиционного проходит на фесте, возглавляла заслуженная артистка России, вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук:

- На конкурс были представлены достойные картины, и у жюри не возникло разногласий. Надеюсь, мы сделали все по справедливости.

Так "Золотой "Лістападзік" за лучший фильм присужден полнометражному мультфильму "Даже мыши попадают в рай". Эту картину совместно воплотили кинематографисты Чехии, Франции, Словакии и Польши, а возглавляли проект режиссеры Ян Бубеничек и Дениза Гриммова. Обладателем награды за "Лучшую детскую роль" стала актриса фильма "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина Вероника Устимова. А специальным призом жюри "За симфонию чувств" отмечен фильм "Прелюдия и фуга" белорусского режиссера Игоря Волчека, который в этом году награжден Специальным призом Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Серьезный женский разговор

Что до тенденций в конкурсных программах, акценты расставил программный директор основного конкурса игрового кино, киновед Олег Сильванович:

- Мы увидели в конкурсе сразу несколько сильных картин из разных стран, которые сняли молодые женщины-режиссеры. Это, наверное, главная тенденция форума. В них невероятное количество энергии и сильные актерские работы. Меня как отборщика, например, очень удивил дебют из Македонии "Сестринство". Режиссер Дина Дума наполняет полотно картины узнаваемыми реалиями и проблемами подросткового быта, но какой серьезный разговор на этом фоне идет! Каково место женщины в современном мире? Как его отвоевать? То же касается ленты "Юни", совместной работы кинематографистов Индонезии, Сингапура, Франции и Австралии. Главным героем фильма Камилы Андини становится индонезийская девочка-подросток, которая оканчивает среднюю школу.

Премьера от худрука "Современника"

Одна из самых сильных кинокартин конкурсной программы - дебютная режиссерская работа художественного руководителя театра "Современник" Виктора Рыжакова "День мертвых", в котором мать и сын отправляются в путешествие на старом седане, чтобы навестить могилы родственников, с самого начала у них все идет не по плану. Фильм был представлен в этом году на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.

Давлетьяров снял военный блокбастер

Кроме того, российские работы представлены в конкурсе документального кино и секции "Киномолодых". Во внеконкурсной программе показали работы "Золотые соседи" Станислава Мареева, "Совесть" Алексея Козлова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, которого в Минске все запомнили по пронзительной драме "Овсянки".

Председатель жюри основного конкурса игрового кино фестиваля этого года, президент Гильдии продюсеров России, режиссер Ренат Давлетьяров не только провел переговоры с руководством киностудии "Беларусьфильм", где обсуждались перспективы будущего сотрудничества, но и представит вечером 25 ноября в Доме кино в Минске свою новую режиссерскую работу - военную драму "Летчик" с Петром Федоровым в главной роли. Главный герой, летчик Николай Комлев - образ собирательный, но в основе истории - подвиг Алексея Маресьева. Съемки картины проходили в том числе и в Новгородском районе, где сбитый Маресьев 18 дней полз по заснеженному лесу и мужественно боролся за жизнь. А всего героев, потерявших ноги в бою и вернувшихся за штурвал самолета, было в истории Великой Отечественной войны девять человек.

- Для меня тема Великой Отечественной священна, это моя личная красная линия, за которую я никому не позволю заступать, - пояснил Давлетьяров. - И никому не позволю отобрать у нас нашу память о Победе.

Завершится фестиваль 26 ноября. Наверняка российские ленты не останутся без наград.

Кстати

Одна из изюминок нынешнего кинофестиваля "Лiстапад" в том, что конкурсные фильмы демонстрируются не только в лучших минских кинотеатрах, но также в областных центрах и небольших городах страны.