Российскую С-400 и американский THAAD сравнили в Китае

THAAD очень похож на систему ПРО Aegis, только предназначен для защиты от баллистических ракет сухопутных войск. Американский комплекс использует заатмосферный кинетический перехват - эта технология доступна очень немногим странам. THAAD - глобальная система: ее компоненты объединены в сеть и каждый прикрывает окрестные страны. Однако именно глобальность вызвало сопротивление многих государств.

Российская С-400 "Триумф" - региональная система ПВО-ПРО, она может перехватывать цели в нижних слоях атмосферы. Зато помимо баллистических ракет "Триумф" умеет сбивать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники, причем делает это с эффективностью более 80 процентов. Система способна выполнять многоуровневый, многоцелевой и многофункциональный перехват - то есть, если противник пошлет в атаку рой дронов, ракет и бомбардировщиков, С-400 легко справится с этой задачей.

Зона применения THAAD гораздо уже: баллистическая ракета средней или большой дальности. Если применение американского комплекса можно сравнить с мощным, но одиночным боксерским ударом, то С-400 наносит их серией, комбинированно, варьируя методы и дистанции. Российский комплекс более универсален, а поскольку теоретическая война будет состоять не только из обмена ракетными ударами, в ней "Триумф" окажется явно полезнее.