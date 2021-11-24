Росздравнадзор прокомментировал сообщение о возможном дефиците лекарств

Дефицита лекарств для лечения и профилактики COVID-19, гриппа и ОРВИ в регионах нет, сведений от производителей о том, что они планируют прекратить производство или поставки препаратов из-за рубежа, в Росздравнадзор не поступало, сообщили "Российской газете" в ведомстве.

Отмечается, что из-за сезонного спроса, напротив, производство многих лекарств выросло. Например, в 2021 году на российский рынок поступило более 60 млн упаковок препарата "Умифеновир", что в 6 раз больше по сравнению с 2019 годом, следует из данных автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Также в оборот введено 26,7 млн упаковок "Интерферона"(в 2019 году - 4,6 млн), около 8 млн упаковок "Фавипиравира" (в 2020 году - 3,3 млн), около 15 млн упаковок "Апиксабан" (2019 году - 5 млн), около 8 млн упаковок "Ривароксабан" (в 2019 году - 5,3 млн).

В ведомстве подчеркнули, что жалоб от граждан на отсутствие этих препаратов в аптеках не поступало и Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг наличия лекарств в регионах.