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24.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль обречен на рост в 2022 году и готов устанавливать рекорды

Текст: Георгий Панин
Этой осенью российский рубль с достоинством пережил практически все перепады настроений. И ралли в нефти со всеобщим оптимизмом, которые позволили ему укрепляться к максимумам года. И геополитические волнения, общий уход от рисков, которые мы наблюдаем последние несколько дней.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода рассказал, что ждет рубль в конце 2021-го и какие у него перспективы в 2022 году:

Фото: istock
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- Пока перспективы рубля выглядят вполне оптимистичными. Если опираться на сырьевой фактор поддержки, то здесь все превосходно. Природный газ растет в цене, его экспорт уверенный и стабильный. Нефтяные котировки не уходят ниже 76 долларов за баррель Brent. В основном они находятся около 80 долларов, что достаточно позитивно для российского бюджета и национальной валюты.

Дешевую нефть в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим. Баррель Brent в декабре может торговаться в пределах 75-85 долларов за бочку. Это вполне комфортный уровень. В пиковые зимние периоды спроса цены могут доходить до 90 долларов. Увидим ли 100 долларов за баррель? Пока нет. Для этого должен сложиться ряд условий. Например, многократно увеличиться спрос, а предложение остаться дефицитным. Но крупнейшие мировые производители в эту зону риска, скорее всего, не пойдут.

Ключевая ставка Банка России постепенно растет, стратегия на повышение неоднократно подтверждена и поддержана участниками рынка. В декабре стоимость кредитования может вырасти до 7,75% в базовом сценарии и до 8,0%-8,5% - в агрессивном. Все зависит от того, как Центробанк оценит состояние инфляции.

Для рубля планомерное повышение ключевой ставки - позитивный сигнал. В 2022 году показатель может увеличиться до 8,5-9,5%, если ЦБ продолжит реализацию еще более жесткой монетарной политики.

Активное сдерживание инфляции - одна из основных целей монетарной политики сейчас. Разгон индекса потребительских цен заметно ударил по карману каждого, и уже предстоящей зимой шаги ЦБ по контролю над инфляцией могут стать более конкретными и четкими.

Напор со стороны американского доллара рублю удается хорошо нивелировать внутренними точками опоры. С большой долей вероятности, в 2022 году ставка Европейского ЦБ останется на минимуме, а ставка ФРС США может быть повышена к концу третьего квартала. С этой стороны рублю пока ничто не угрожает.

Фактор риска - геополитика. Но и она большей частью пока иллюзорна - дальше первоначальных разговоров дело не идет и вряд ли пойдет. Весь имеющийся риск уже отражен в котировках.

В декабре при благоприятном для рубля сценарии развития событий сможем увидеть 71-73 рубля за доллар, а евро в пределах 79-81 рубля.

Покупать доллары и евро перед новогодними каникулами за рубежом или вкладывать средства в них свои сбережения в качестве личных инвестиций я сегодня не советую. Рубль весьма недооцененная валюта и потенциал его восстановления не исчерпан.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов
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Ставки по банковским депозитам продолжат расти. На российском фондовом и облигационном рынках для частных инвесторов есть множество привлекательных доходных историй намного выше инфляции.

Планы на 2022 год вполне амбициозные. При сохранении всех факторов поддержки доллар может снизиться к 65-68 рублям. А единая валюта при росте объективных макроэкономических вызовов в еврозоне опустится до диапазона 73-76 рублей.

Напомним, что последний раз "американец" находился у отметки в 65 рублей в феврале 2020 года, "европеец" последний раз тестировал курс в 73 рубля в марте прошлого года.

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