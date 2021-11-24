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24.11.2021,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

С-550 и С-500 будут вместе защищать стратегические объекты

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зенитные ракетные системы С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО. Они будут вместе обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Об этом ТАСС заявил источник, близкий к военному ведомству. Он добавил, что перед С-550 и С-500 "Прометей" стоят разные боевые задачи. Первая зенитная ракетная система не придет на замену второй. С-550 не совершеннее С-500, она является ее несколько облегченной версией. И у нее, по словам источника, другие силовые методы воздействия на угрозы.

Две зенитные ракетные системы станут платформой новой системы ПВО, и вместе с С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они смогут нейтрализовать все возможные цели. Однако новая система не будет реанимацией советской ПРО. При ее создании учли ряд нереализованных концепций.

Ранее сообщалось, что создаваемая в России система ПРО С-550 будет предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Среди них - американские беспилотные космические корабли X-37, которые, как считают военные, можно использовать в качестве космического оружия.

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