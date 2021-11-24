Сербский ученый: Россия на Балканах защищает международное право

В Республике Сербской (РС) рассчитывают на расширение всестороннего взаимодействия с российским научным сообществом для укрепления братских связей между сербским и русским народами. Это необходимо, в том числе и для совместной борьбы с набирающей обороты фальсификацией истории. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал проректор по международному сотрудничеству Университета Восточного Сараево (УВС) Марко Гуталь.

На днях Вы приняли участие в постоянной научно-образовательной программе Фонда Горчакова - "Балканский диалог", выступили с докладом о проблемах и перспективах двусторонних отношений России с Республикой Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). Расскажите, пожалуйста, о ключевых аспектах вашей работы.

Марко Гуталь: Республика Сербская проводит собственную внешнюю политику, самостоятельно ведет переговоры с иностранными инвесторами, имеет представительства за рубежом, которые только по формальным причинам нельзя называть полноценными дипломатическими миссиями.

В рамках налаженного конструктивного взаимодействия с постпредством России в Совбезе ООН мы получили возможность представлять общественности наш отчет о ситуации в Боснии и Герцеговине, дезавуировать некоторые посылы нелегитимно назначенного Высокого представителя, направленные исключительно против РС и сербского народа. Мы благодарны покойному послу Виталию Чуркину. 8 июля 2015 года он не допустил принятия британской резолюции, обвинявшей сербскую сторону в геноциде мусульманского населения в Сребренице. Ее последствием стало бы то, что весь сербский народ признавался бы в качестве виновного в геноциде. Мы никогда не забудем эту помощь со стороны РФ.

В Республике Сербской работают крупнейшие российские компании, которые расширяют возможности для экономического и социального развития сербского энтитета. РФ уже на ранней стадии распространения коронавирусной инфекции оказала содействие РС. Затем были организованы поставки вакцины "Спутник V". Укрепляются контакты между регионами России и нашими муниципалитетами. В них участвуют Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие субъекты Российской Федерации.

Принципиально для нас и то, что мы едины в незыблемости международно-правовых итогов Второй мировой войны, последовательно выступаем против попыток их ревизии и героизации нацизма. Мы фиксируем, что фальсификаторы пытаются заново написать историю в том контексте, который отвечает исключительно их интересам. Полностью поддерживаем Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды.

"Путешествуйте там, где вас любят - в Республике Сербской", - в свое время с таким призывом к россиянам обратился всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Сегодня Республика Сербская предоставляет великолепные возможности для российских туристов и особенно горнолыжников. Существует огромный потенциал для дальнейшего развития туризма, и я уверен, что большее информирование россиян о различных исторических и религиозных местах позволит вывести его на более высокий уровень.

Серьезным препятствием на пути укрепления двустороннего взаимодействия между Республикой Сербской и Российской Федерацией является отсутствие прямого авиасообщения. Я уверен, что появление соответствующих рейсов позволило бы нам упростить и улучшить коммуникацию на всех уровнях.

Вы направляетесь в Рязань, где пройдет дискуссия на тему "Россия и Балканы: диалог цивилизаций". Какие тезисы Вы намерены озвучить?

Марко Гуталь: Я собираюсь напомнить о том, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны. Здесь же была проведена и первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой авиацией альянса проводились бомбардировки позиций сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около тысячи авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонским мирным соглашением Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов): Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской, а также округа Брчко, над которыми стоят совет министров и президиум - высший коллективный орган управления страны, где свои народы представляют Шефик Джаферович (бошняков), Желько Комшич (хорватов), Милорад Додик (сербов).

Очевидно, что и спустя 26 лет в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х годов, а также тем, что сербы по-прежнему видят в качестве своих главных геополитических союзников Москву и Белград, в то время как хорваты ориентируются на Брюссель и Загреб, а бошняки - Анкару и Вашингтон.

Реализация же Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года сводится Вашингтоном и Брюсселем только к централизации и унитаризации государства, укреплению роли нелегитимного Высокого представителя и его репрессивного инструментария. Основа же основ Дейтона - равноправие трех народов (бошняков, сербов и хорватов) и двух энтитетов - напрочь сегодня забыта. И, как обычно, вся ответственность за масштабный внутриполитический кризис в стране вновь возлагается исключительно на Республику Сербскую. Но мы - сербы - к этому привыкли.

Хотел бы отметить и тот факт, что Республика Сербская имеет специфическое географическое положение, поскольку ее территория это своего рода барьер, препятствующий дальнейшему расширению НАТО в регионе, а также появлению здесь в перспективе "Балканского халифата", о чем предупреждают и российские эксперты.

На этом фоне глава Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на сворачивании механизма внешнего протектората за счет закрытия Аппарата Высокого представителя и удаления иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, является поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США. Кроме того, Милорад Додик подчеркивает, что сербы обязаны говорить о преступлениях Североатлантического альянса и никогда не смеют забывать о них. Сербский лидер повсеместно выражает консолидированную позицию Республики Сербской, что Россия осталась последней страной, которая придерживается международного права на Балканах, защищая и отстаивая его.

По мнению наших выдающихся историков, одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими". Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию. Ведь все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции.

Отражением всего вышесказанного стали события, произошедшие на днях в Зенице на отборочном матче по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Инцидент произошел там, не поверите, из-за российского флага. Украинские фанаты принесли на трибуну российский триколор, перевернули его в целях оскорбления государственного символа РФ. В свою очередь боснийские болельщики подумали, что украинцы машут флагом Республики Сербской или Сербии, провоцируют их. Это послужило поводом для начала массовой драки.

В Университете Восточного Сараево реализуется программа "Русский язык, литература и международные отношения". Кроме того, в вузе успешно функционирует Центр русского языка, студенты которого завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, которая проводилась Санкт-Петербургским государственным университетом. Можно ли говорить о том, что русский язык становится все популярнее в Республике Сербской? Каковы, на Ваш взгляд, перспективы расширения сотрудничества Университета Восточного Сараево с российским научным сообществом?

Марко Гуталь: Наши студенты-слависты и их наставники из УВС неоднократно становились победителями различных конкурсов по русскому языку. Это стало отражением совместной кропотливой работы посольства РФ в БиГ, Русской гуманитарной миссии (РГМ) и нашего Университета. Намерены продолжать столь важную деятельность. Рассчитываем на соответствующую поддержку из Москвы.

На сегодняшний день Университет Восточного Сараево уже подписал соглашения о сотрудничестве с 11 вузами из РФ. Наши студенты и профессора регулярно отправляются в Россию для обмена опытом и знаниями, а россияне, в свою очередь, приезжают к нам.

В середине января 2020 года УВС посетила высокопоставленная российская делегация, в состав которой входили исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров. В соответствии с достигнутыми тогда договоренностями Российское историческое общество (РИО) подготовило подборку научно-популярной литературы для библиотеки Университета, которая должна быть направлена в нашу библиотеку сразу после возобновления международного транспортного сообщения. Мы очень благодарны РИО за проявленное внимание к нашему Университету.

В руководстве УВС заинтересованы в интенсификации двустороннего сотрудничества с РАН, РИО, РГМ, Русским географическим обществом, поскольку это может сильно помочь развитию нашего Университета, а также укреплению диалога между РФ и Республикой Сербской.