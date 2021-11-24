Шойгу: Активность НАТО у границ РФ вынуждает повысить боеспособность

НАТО продолжает наращивать свою активность вблизи российских границ и это вынуждает повышать потенциал сил неядерного сдерживания. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил РФ диктуется непростой военно-политической обстановкой в мире, возросшей активностью стран НАТО у российских границ. Министр отметил, что одним из приоритетов развития армии является повышение ее боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.

Он отметил, что в ходе коллегии будет обсуждаться, как решаются эти задачи. Особенно в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой.