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24.11.2021 12:06
Рубрика: Культура

Смешарик Нюша стала Моднюшей и снялась в специальной серии для девочек

Текст: Наталья Лебедева
Одна из главных героинь популярнейшего сериала "Смешарики" Нюша получила собственную специальную серию, эксклюзивная премьера которой состоится 25 ноября на Кинопоиске. А в планах у создателей мультфильма выпустить новый спин-офф проект под названием "Моднюша".
Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск
Фото: Кинопоиск

"Нам очень хотелось подарить Нюше, героине основного проекта, новую жизнь, где много блесток, красивых нарядов, модных танцев, городских приключений и веселья - каждая современная девочка найдет что-то для себя. В этом новом мире появилась Моднюша", - рассказывает генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева.

Фото: "Союзмультфильм"
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По ее словам, они сохранили узнаваемый характер и голос героини, но создали для Нюши-Моднюши альтернативную вселенную, которая поможет раскрыть новые и неожиданные грани образа.

В специальном эпизоде героиня не только сменила имя на Моднюша и обзавелась подружками - Милашей, Симпатяшей, Крошкой, Малышкой и Крутышкой, но и переселилась из Ромашковой долины в небольшой городок с уютными улочками, прокатом самокатов и модными бутиками. Девочки живут обычной жизнью: ходят в кино, занимаются спортом, придумывают новые танцевальные тренды дома или на баскетбольной площадке, дизайн которой разработал известный стрит-арт художник Захар Евсеев, более известный под псевдонимом Zak Mini Monster. Но главная сюжетная линия будет развиваться вокруг Моднюши, ее девичьих фантазий, безудержном стремлении найти себя.

"Нам хотелось наполнить главную героиню качествами, присущими современным девочкам-подросткам. Но главное - подарить ей возможность искать себя, меняя образы и увлечения", - отметил креативный продюсер анимационного проекта "Моднюша" Алексей Назаренко.

Создатели сериала воплотили в образах героинь-подружек разные эпохи и тренды. К примеру, персонаж Симпатяши - это переосмысление 70-х годов: пышная укладка, переливающиеся золотом украшения, роликовые коньки. Милаша - определенное королева гламура, хип-хоп дива, образ которой навеян американскими рэп-исполнительницами. Во внешнем виде Крошки зрители увидят сходство с популярной певицей. А Крутышка, с ее маникюром и экстравагантными нарядами - яркий пример современной рок-звезды. Сама же Моднюша виртуозно меняет стили - от городского кежуал до коктейльной классики и утонченного шика.

Оригинальный саундтрек к сериалу исполнила популярная российская певица, TikTok-блогер Аня Покров.

Культура Кино и ТВ Анимация РГ-Видео

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