Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+

На мировом рынке появился новый альянс, который можно назвать "антиОПЕК+". Крупнейшие импортеры нефти поддались уговорам США и готовы раскрыть стратегические резервы, чтобы снизить котировки. ОПЕК+ в ответ может уменьшить темпы роста добычи нефти с января. Но для принятия такого решения необходимо единство участников ОПЕК+, а именно его могут разрушить действия США и партнеров.

Все это напоминает события двухлетней давности, когда в ответ на снижение производства ОПЕК+ США увеличивали предложение нефти на мировом рынке. В итоге первая сделка ОПЕК+ развалилась из-за внутренних разногласий. Страны, входящие в нее, теряли рынки сбыта и доходы от экспорта, а котировки не хотели расти. Но сейчас ситуация все же отличается от прежнего положения дел.

Теперь рост предложения нефти будет обеспечиваться не увеличением сланцевой добычи в США, а распродажей стратегических резервов, то есть количества ограниченного.

Распродавать нефть из хранилищ кроме США решили Китай, Индия, Япония - суммарно на 67,3 млн баррелей. К ним присоединились Южная Корея и Великобритания, но объемы их интервенций пока неизвестны. Вероятно, они смогут добавить еще около 7-10 млн баррелей. При этом конечные цели стран сильно отличаются. США хотят снизить цены на бензин, то есть сбить стоимость нефти на внутреннем рынке. Остальные страны, в первую очередь Китай и Индию, больше волнуют мировые котировки.

Можно услышать мнение, что нефтяных резервов участникам антиОПЕК+ не хватит надолго. Что весь высвобождаемый ими из хранилищ объем меньше мирового потребления за день. Но искусственно созданный усилиями ОПЕК+ дефицит нефти сейчас оценивается в 0,5-2 млн баррелей в сутки, и именно его собираются закрыть раскупориванием стратегических запасов США и союзники. В результате 74-77 млн баррелей хватит, чтобы убрать дефицит нефти на полтора или два с половиной месяца. Другое дело, что нефтяные интервенции будут растянуты во времени. К примеру, США хотят выбросить на рынок 32 млн до апреля 2022 года и еще 18 млн после. Давление на цены это, конечно, окажет, но будет ли оно достаточным, чтобы сильно снизить котировки, сказать пока сложно.

Как показала реакция игроков, рынок не воспринял серьезность намерений США, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что обвиняя ОПЕК+ в манипуляции рынком, США хотят сами им манипулировать. Но тот объем, который они собираются вбросить на мировой рынок, слишком мал (относительно сроков, за которые его планируется распродать).

Обвиняя ОПЕК+ в манипуляции рынком, США фактически хотят сами им манипулировать

Возникает вопрос, как отреагируют на решение США и союзников страны ОПЕК+? По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, скорее всего, действия США будут проигнорированы, и участники сделки продолжат наращивать добычу ранее оговоренными темпами. Возможна ситуация, когда ОПЕК+ снизит добычу нефти в объемах, превышающих американские нефтяные интервенции, чтобы добиться эффекта, противоположного тому, которого от ОПЕК+ добивается Вашингтон. Самым маловероятным является вариант, при котором ОПЕК+ нарастит добычу и тем самым как бы признает эффективность давления на себя.

Если ОПЕК+ все же отреагирует и решит сократить рост добычи, то есть опасность, что действия США увеличат разногласия внутри сделки. Против этого может выступить ОАЭ, Ирак и некоторые другие участники альянса. Может присоединиться к недовольным и Россия, поскольку традиционно сезонные пики добычи нефти в нашей стране приходятся на конец года, а также январь и март. Причем США могут усилить разногласия внутри альянса, если снимут санкции с Ирана, что увеличит предложение нефти в среднесрочной перспективе на 0,5-1,5 млн баррелей в сутки.

Поэтому ОПЕК+ оставит неизменными ранее принятые параметры сделки, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, опасность возникновения разногласий внутри альянса перевесит риск некоторого снижения нефтяных котировок.