Сооружения цивилизации майя обнаружены на дне моря в Белизе

Группа археологов из Университета штата Луизиана (США) при проведении изыскательских работ на территории Белиза обнаружила остатки сооружений цивилизации майя, которые в настоящий момент находятся на морском дне.

Как сообщает Heritage Daily, обнаруженный объект связан с добычей соли, которую народы майя широко практиковали. Соль была основой экономики древних городов-государств. Она была не только дорогим и ценным товаром, но и активно сама использовалась в качестве валюты при совершении торговых сделок.

Остатки одного из древних соляных заводов были обнаружены подводными археологи, которые обследовали морское дно в местечке Пейнс-Крик в Белизе. Многочисленные глиняные горшки и соломенные жилища неплохо сохранились в бескислородных отложениях.

Сам завод был найден еще в прошлом году. Предварительный анализ показал, что данный производственный участок мог использоваться сезонно. Однако новое исследование доказало, что это был постоянно действующий завод, который состоял из десятков солевых ванн, а также площадок, на которых солили и сушили пойманную рыбу. Поблизости располагались скромные жилища, в которых проживали рабочие.

Возраст завода ученым удалось датировать по остаткам древесины, которая была направлена на радиоуглеродный анализ. Результаты показали, что завод постепенно разрастался - здания в этом районе возводились с установленной последовательностью. Вероятно, завод был заложен около 500-600 года нашей эры, но был заброшен примерно к 900 году нашей эры, когда народы майя по неустановленной пока причине внезапно покинули свои города.