США исключат ФАРК из списка террористических организаций

Власти США решили исключить Революционные вооруженные силы Колумбии из списка террористических организаций. Правда, с этим они опоздали на несколько лет. Осенью 2016 года Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо Эчеверри (Тимолеон Хименес) подписали мирное соглашение. А спустя еще год группировка прекратила свое существование, превратившись в политическую партию под названием Альтернативная революционная сила Колумбии.

Как сообщает AFP, правительство США направило в конгресс уведомление о своем решении исключить ФАРК из списка террористических организаций ровно в тот день, когда отмечалась пятая годовщина подписания второго мирного соглашения (первое было заключено в сентябре 2016 года, второе в ноябре - с некоторыми изменениями, именно последний документ был ратифицирован парламентом Колумбии).

Напомним, Революционные вооруженные силы Колумбии были сформированы в 1960-х годах, чтобы устроить в Колумбии революцию. Однако затем партизанская деятельность была переосмыслена, ФАРК занялась наркоторговлей, похищением людей, организацией терактов. На пике своей активности в 1990-е годы ФАРК насчитывала около 17 тысяч активных бойцов. В определенный момент повстанцы контролировали до 45 процентов территории страны. Попытки добиться мирного прекращения конфликта власти Колумбии начали предпринимать в 2012 году. Спустя четыре года было подписано мирное соглашение, а спустя еще год ФАРК была преобразована в политическую партию. Однако не все бывшие члены группировки начали мирную жизнь, некоторые из них в 2019 году объявили о продолжении вооруженной борьбы.