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24.11.2021 09:11
Рубрика: В мире

США не пригласили Россию и Китай на "саммит за демократию"

Текст: Диана Ковалева

США не пригласили Россию и Китай на декабрьский "саммит за демократию". Всего туда приглашены 110 стран. Об этом свидетельствует соответствующий список, опубликованный на сайте американского госдепартамента.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Также в перечне приглашенных отсутствуют Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония приглашения получили. Из стран ЕС в списке есть все, кроме Венгрии. Приглашение также направили на Тайвань, который, напомним, по официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, является частью Китая.

Из стран Ближнего Востока в список вошли Израиль и Ирак, а вот некоторые другие традиционные союзники США, такие как Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ, оказались "за бортом". Нет в перечне приглашенных также Ирана, КНДР, Венесуэлы, Никарагуа, Судана, Эфиопии и некоторых других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цель организуемого Вашингтоном саммита - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".

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