США потребуют сертификат вакцинации для всех пересекающих границу страны

Президент Джо Байден потребует, чтобы иностранные граждане, постоянно не проживающие в Америке и пересекающие сухопутные границы США, включая иностранных водителей грузовиков, представителей госструктур и сотрудников служб реагирования на чрезвычайные ситуации, были полностью вакцинированы. Правила будут действовать, начиная с 22 января.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что требование, которое Белый дом представил в октябре, приводит данные правила в соответствие с теми, которые вступили в силу в начале этого месяца для иностранных туристов, когда США вновь открыли свои границы для полностью вакцинированных лиц. По словам чиновника, который говорил с Associated Press на условиях анонимности, иностранцы, прибывающие в Соединенные Штаты на судах и паромах, также должны будут пройти полную вакцинацию к той же дате.

Правила относятся к негражданам США. Американские граждане и постоянные жители могут по-прежнему въезжать в страну независимо от их прививочного статуса, однако они сталкиваются с дополнительными препятствиями при тестировании, поскольку официальные лица настаивают на том, чтобы невакцинированные лица сделали прививку в пункте прибытия в США. Норита Тейлор, пресс-секретарь группы независимых водителей-владельцев грузовых автомобилей, раскритиковала новое предписание о вакцинации, назвав его примером того, "как ненужные правительственные предписания могут вынудить опытных владельцев-операторов и независимых водителей грузовиков уйти из бизнеса".

Администрация Байдена надеется, что крупные предприятия и компании к январю потребуют от своих сотрудников еженедельной вакцинации или тестирования в соответствии с регламентом, недавно разработанным американским Управлением по охране труда и технике безопасности. Введение это правила откладывается из-за судебного разбирательства, однако Белый дом призвал предприятия вводить свои собственные мандаты независимо от федеральных требований с целью усиления вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 47 миллионов взрослых в США остаются непривитыми.