США раскрыли список стран - участниц "саммита за демократию"

С 24 ноября, когда госдеп США обнародовал список участников "саммита за демократию", пошел обратный отсчет до этого разрекламированного Вашингтоном международного мероприятия. При этом даже ряд евроатлантических союзников США не попали в список приглашенных, что наглядно свидетельствует о противоречивом характере этой сбитой под продвижение американских национальных интересов массовки.

Нынешний глава Белого дома Джозеф Байден еще во время прошлогодней избирательной кампании в США обещал провести "саммит демократий", позиционируя его в качестве наглядного подтверждения претензий Америки на глобальное лидерство. В итоге на 9-10 декабря намечена виртуальная встреча лидеров государств, демократический характер которых на берегах Потомака определили по собственному усмотрению. Всего "высоким критериям" Вашингтона в этом плане удовлетворили 110 стран (чуть больше половины от входящих в ООН 193 государств).

Как ожидается, отобранные путем произведенной Белым домом селекции иностранные лидеры наряду с представителями неправительственных организаций и бизнеса обсудят сверстанную администрацией Байдена повестку, а затем подмахнут заранее заготовленное американцами заявление саммита. С учетом его заявленных целей - "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение уважения к правам человека" - гадать о том, против кого будет направлено итоговое коммюнике не приходится. Тем более что еще на этапе оргподготовки мероприятия стало известно, что ни Россию, ни Китай на него не позвали. С учетом текущего уровня отношений Москвы и Пекина с Вашингтоном удивляться этому едва ли приходится. Но вот то, что в списке "сертифицированных" США демократий отсутствует ряд членов НАТО - на мероприятие не позвали ни Венгрию, ни Турцию - заставило ряд американских комментаторов удивленно поднять брови.

Как известно, входящие в Североатлантический альянс Анкара и Будапешт самим фактом своего членства формально разделяют указанные в уставе НАТО "принципы демократии". Таким образом, то ли основополагающий документ западного военно-политического блока давно утратил актуальность, то ли администрация Байдена публично расписалась в избирательном подходе к своим союзникам. "Пригласительный список на саммит Байдена… подчеркивает беспорядочный характер демократии XXI века и отношений США с некоторыми партнерами", - отмечает издание Axios.

Любопытно, что приглашения на "саммит за демократию" не удостоились и целый ряд стран бывшего СССР. Так, нет среди участников Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. А вот сверхлояльные Вашингтону Украина, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония такие приглашения получили. Из стран Ближнего Востока в список предсказуемо вошел Израиль, а также "успешно демократизированный" американцами Ирак. Однако другие традиционные союзники США в регионе - Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ - оказались "за бортом" сходки. Разумеется, нет в перечне приглашенных Ирана, КНДР, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Судана, Эфиопии и других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Позицию России в отношении организуемого Вашингтоном саммита ранее недвусмысленно изложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что его цель - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. "На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", - еще в минувшем сентябре с трибуны ООН отметил Лавров. И добавил, что "по сути эта инициатива провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных".

В Кремле негативно отнеслись к планам США провести "саммит за демократию" и видят в этом попытку провести новые разделительные линии. "Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении. Они пытаются приватизировать слово "демократия". То есть (в их представлении) демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.