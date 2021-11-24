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23.11.2021 23:21
Рубрика: Власть

Суд запретил доказывать вину только показаниями правоохранителей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал крайне важное разъяснение: нельзя использовать показания сотрудников правоохранительных органов в качестве доказательства вины человека.
Суды должны принимать показания только очевидцев, а не тех, кто что-то знает о чем-то понаслышке. Фото: Photoxpress Суды должны принимать показания только очевидцев, а не тех, кто что-то знает о чем-то понаслышке. Фото: Photoxpress
Суды должны принимать показания только очевидцев, а не тех, кто что-то знает о чем-то понаслышке. Фото: Photoxpress

Для обвинительного приговора нужно нечто большее, чем слово следователя или оперативника. А если у правоохранителей нет ничего, кроме собственных слов и предположений, человек должен быть оправдан.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В конкретном деле, дошедшем до кассационного суда, некий студент из Владимирской области обвинялся в даче мелкой взятки. По версии следствия, молодой человек попытался согрешить с доцентом: перевел на карту преподавателю небольшую сумму за то, чтобы тот помог с защитой диплома. Размер ученического "подарка" не превышал 10 тысяч рублей, потому и попал бедный студент под сравнительно легкую статью: 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество".

Доцент денег не взял, а выпускником вуза занялись правоохранители. Вот здесь и выяснилось, что ошибки допускают все: и молодые люди, и правоохранители, и суды. Студент жестко ошибся, когда решил за деньги добиться того, чего нужно добиваться своим умом и трудом. А правоохранители и суды ошиблись, когда использовали недопустимое доказательство.

Они включили в дело показания оперативного сотрудника, сообщившего, что со слов студента "стало известно о переводе денежных средств должностному лицу за положительное решение вопроса по защите квалификационной работы".

Нижестоящие суды приняли это в качестве доказательства вины студента. Однако - и это принципиальный вопрос - слова людей в погонах в данном случае не должны иметь никакого веса в глазах суда. Фигурант признался им в ходе беседы? Хорошо, пусть подтвердит сам в ходе разбирательства. Отправлять человека в тюрьму только на основании рассказов правоохранителей нельзя. Точка.

Кассационный суд поправил нижестоящие инстанции и вычеркнул из дела неправильное доказательство. "Показания этой категории свидетелей относительно сведений, о которых им стало известно из их бесед либо во время допроса подозреваемого (обвиняемого) или свидетеля, не могут быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимого, - подчеркнула высокая инстанция. - Полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона доказательства являются недопустимыми, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения".

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Да, в данном деле человек не был оправдан, так как нашлись другие доказательства вины. Однако на практике нередки ситуации, когда правоохранители пытаются убедить суд, рассказывая, что им обвиняемый во всем признался и дело ясное. Суды не должны слушать такие разговоры, это закон.

Подобные правила прежде всего защищают всех нас - простых граждан - от произвола и оговора. И кассационные суды, созданные по инициативе Верховного суда России, об этом постоянно напоминают.

Например, Девятый кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор некоему М., осужденному за разбой. Все дело в том, что доказательством вины опять стал рассказ человека в погонах. Сам М. сидел в СИЗО и о своем старом преступлении поведал оперуполномоченному тюремного ведомства. А тот, в свою очередь, пошел в суд и дал показания.

Если говорить простым языком, суд приравнял оперативника к очевидцу. Но все-таки верить этому нельзя, надо проверить.

Как специально указал в одном из обзоров судебной практики Пятый кассационный суд общей юрисдикции, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Подтвердить вину человека могут показания очевидцев, экспертизы, другие объективные данные. Поэтому обвинение обязано постараться.

Между тем

Правоохранители должны быть осторожны даже в своих предположениях: напрасное подозрение может повлечь выплаты из казны в пользу невиновного.

Фото: iStock
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Например, в Республике Коми суд взыскал 165 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда девушке, которую напрасно заподозрили в краже сотового телефона.

Дело было заведено еще в январе 2020 года. Девушку сначала допрашивали как свидетеля. А потом она перешла в разряд подозреваемой. И опять ей приходилось раз за разом отвечать на непростые и неприятные вопросы следователей.

В сентябре этого года уголовное преследование в отношении девушки прекратили за непричастностью к преступлению. Хотя ее не арестовывали, все равно - она пережила немало неприятных дней и недель. Государство должно это компенсировать.

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