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24.11.2021 12:27
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова: Россияне жалуются на низкое качество услуг ЖКХ

Текст: Татьяна Владыкина

Более 5 тысяч обращений в защиту жилищных прав поступило к Уполномоченному по правам человека в этом году. Об этом Татьяна Москалькова рассказала на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который в эти дни проходит в Москве.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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За последние 10 месяцев в Институт уполномоченного по правам человека поступило в полтора раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

- Мы очень серьезно думали, выносить ли тему жилищных вопросов, ведь она огромна и безбрежна, - говорит Татьяна Москалькова - Сегодня мы слышали абсолютно правдивую информацию, о том, что государство делает очень много, чтобы решить эти вопросы. Но мы видим, что к нам количество обращений не уменьшается. Более того, ко мне начали приходить коллективные обращения. Люди пишут целыми домами. 394 коллективных жалобы пришло ко мне, за ними судьбы тысяч людей.

По словам Москальковой, россияне также жалуются на завышенные тарифы, на низкое качество услуг ЖКХ и вывоз мусора, испытывают трудности при получении субсидии на их оплату, сообщают о стихийных свалках мусора.

- Мы предлагаем рассмотреть возможность исключить у граждан задолженности по оплате ЖКХ для получения субсидий, - говорит Татьяна Москалькова. - Сейчас, чтобы получить субсидию, нужно, чтобы не было задолженности, но тогда этой возможности лишается большая категория людей - инвалиды, пенсионеры.

Уполномоченный по правам человека обратила внимание на то, что в стране нет единообразного подхода к оплате услуг по вывозу мусора.

- В одних регионах взыскивается с площади, в других - с количества проживающих людей, - уточняет Москалькова.

По словам омбудсмена, граждане считают несправедливым, когда с них взимается плата за вывоз мусора в период, когда они там не проживают.

- Считаем возможным обратиться в Правительство РФ с этим вопросом, чтобы обеспечить справедливые подходы к расчету платы за вывоз таких отходов, - отметила Татьяна Москалькова.

Общество Соцсфера Экономика ЖКХ Президент Уполномоченный по правам человека

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