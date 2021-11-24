Топ-менеджер "Газпрома" объяснил ситуацию в Европе "газовым покером"

Газовый кризист в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, спровоцировавшей региональных игроков на повышение цен, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

В статье для корпоративного журнала "Газпрома" он выразил мнение, что ситуация на европейском рынке, которая сложилась еще в конце 2020 года, связана с острым дефицитом СПГ и повышением цен региональными игроками.

"Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м", - цитирует Комлева ТАСС.

Он отметил, что ставка европейцев на сжиженный природный газ себя не оправдала, поставки в регион снизились и переориентировались на Азию, где более привлекательные цены.

Европейский газовый рынок находится в сложной ситуации уже более полугода, цены росли быстрыми темпами. Особенно сильный рост наблюдался в сентябре и начале октября. Был достигнут исторический максимум в 1937 долларов за тысячу кубометров газа, после чего цены резко стали снижаться, но снижение было недолгим.

Рынок остается неустойчивым, утром 24 ноября цена на газ на бирже ICE по индексу хаба TTF в Нидерландах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.