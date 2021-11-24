Новости

Посещение "красной зоны" антипрививочниками назвали "последним аргументом" врачей 14:07
В Кремле оценили слова Бастрыкина про ЕГЭ 13:49
Путин и Вучич обсудят международную повестку и цену на газ 13:48
Песков заявил о беспрецедентной инфляции доллара 13:46
В Австрии отказались назвать сроки окончания локдауна для непривитых 13:40
Песков призвал не превращать в "атаку на ведьм" поиск антипрививочников 13:40
Фильм Михаила Ефремова победил в тюремном конкурсе 13:35
Еще в семи регионах РФ будут сформированы военные учебные центры 13:35
Песков назвал "саммит за демократию" попыткой создать разделительные линии 13:33
Следствие просит арестовать сотрудников "Газпром газораспределение Краснодар" 13:31
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе 13:26
Суд признал законным штраф ФАС в 1,3 млрд рублей для Booking 13:26
Реверсивное движение поездов запустят между Белорусским и Савеловским вокзалами 13:24
Пандемия не повлияла на планы по оснащению армии новейшим вооружением 13:16
Топ-менеджер "Газпрома" объяснил ситуацию в Европе "газовым покером" 13:15
Москалькова: Нельзя выселять семьи с детьми на улицу 13:13
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ вынуждает повысить боеспособность 13:12
Власти Москвы одобрили зоны тестирования беспилотных автомобилей 13:12
Песков заявил о необходимости особых защитных мер для Путина 13:09
На Среднем Урале проработают вопрос введения QR-кодов в транспорте 13:03
В Подмосковье 80% заболевших COVID-19 заразились в общественных местах 13:01
Путин: РФ придает большое значение развитию связей с мусульманскими странами 12:59
В Таиланде планируют начать прием карт МИР 12:53
Призывники с медобразованием смогут вместо службы работать на Дальнем Востоке 12:45
Российские саперы прилетели в Лаос на разминирование 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсуждают риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсуждают риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 13:15
Рубрика: Экономика

Топ-менеджер "Газпрома" объяснил ситуацию в Европе "газовым покером"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Газовый кризист в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, спровоцировавшей региональных игроков на повышение цен, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил

В статье для корпоративного журнала "Газпрома" он выразил мнение, что ситуация на европейском рынке, которая сложилась еще в конце 2020 года, связана с острым дефицитом СПГ и повышением цен региональными игроками.

"Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м", - цитирует Комлева ТАСС.

Он отметил, что ставка европейцев на сжиженный природный газ себя не оправдала, поставки в регион снизились и переориентировались на Азию, где более привлекательные цены.

Европейский газовый рынок находится в сложной ситуации уже более полугода, цены росли быстрыми темпами. Особенно сильный рост наблюдался в сентябре и начале октября. Был достигнут исторический максимум в 1937 долларов за тысячу кубометров газа, после чего цены резко стали снижаться, но снижение было недолгим.

Рынок остается неустойчивым, утром 24 ноября цена на газ на бирже ICE по индексу хаба TTF в Нидерландах поднялась выше 1080 долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег