Три интернет-ресурса запустили возможность авторизации через "Госуслуги"

Пользователи hh.ru, "Авто​​​.ру" и ЦИАНа смогут пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг). Скоро к ним присоединятся еще девять сайтов и приложений, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях", - пояснил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры Александр Смирнов.

Пилотный проект продлится до 1 июля 2022 года. Всего к нему присоединились десять компаний, отвечающих за работу 12 сайтов и приложений. Кроме hh.ru, Авто.ру и ЦИАН, в список вошли Авито, Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости "Этажи" и ряд других сервисов.

Как пояснили в пресс-службе Минцифры, личные данные россиян останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам решать, кому и в каком объеме предоставлять информацию о себе. При этом пользователи интернет-ресурсов смогут отзывать право на обработку персональных данных.

Участие в проекте является добровольным как для компаний, так и для граждан. В Минцифры допускают, что в случае успешного завершения пилотного проекта к системе могут присоединиться и другие коммерческие ресурсы.