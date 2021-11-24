Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год

Пока бронирования не носят массового характера, но некоторые туры продаются уже на осень следующего года. "В основном это заявки на отдых в Турции и Греции, также заметен рост интереса к Кипру", - рассказывает представитель компании Tez Tour. Ранние бронирования пока только туров в Турцию открыли и в Anex Tour. Пока еще идет заключение новых контрактов с отелями принимающим офисом, потому предложения добавляются постепенно, пояснили в компании.
В TUI предлагают ранние бронирования по разным направлениям. Помимо Турции это ОАЭ, Мальдивы, Куба, Тунис, Хорватия, некоторые другие страны.
В основном туроператоры предлагают внести предоплату в 25% от стоимости тура. Полностью оплатить тур нужно будет не позднее, чем за 10-11 календарных дней до заезда. Например, сейчас забронировать недельный тур в Турцию на июль в отеле "четыре звезды" с завтраками можно за 52 тысячи рублей на двоих. Тур на неделю на Кипре в июле в отеле "три звезды" с завтраками на двоих сейчас обойдется в 76 тысяч рублей.
Но стоимость тура рассчитывается в иностранной валюте. Так что окончательный расчет все равно будет проводиться по курсу рубля на момент полной оплаты. Но есть варианты. Например, в TUI запустили специальную акцию, которая продлится до начала января следующего года. Сейчас нужно внести предоплату 3 тысячи рублей, а до 1 января 2022 года - 10% от стоимости тура. В случае снижения стоимости забронированного тура его можно будет аннулировать без штрафов и забронировать новый по действующим условиям до 15 января.
Подстегнуть спрос в туркомпаниях рассчитывают и за счет участия в "черной пятнице". В этом случае к скидкам по раннему бронированию добавятся дополнительные скидки, указывают в Tez Tour. Распродажа пройдет в основном с 26 по 28 ноября.
Самый большой объем бронирований ожидается с февраля по апрель, по определенным отелям есть дефицит, и туристы будут стараться забронировать тур, пока есть места, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. А для защиты от возможных рисков рынок выработал свой механизм. "Туристы, которые хотят заранее выбрать именно тот отель, который потом может оказаться недоступен, покупают страховки от невыезда. Стоит она от 1 до 5% и покрывает различные риски, в том числе заболевание коронавирусом", - сказал Горин. Если раньше страховые полисы от невыезда приобретали в 10% случаев, то сейчас - в 42%, заметил он.
Тем временем клиенты ушедшего в ноябре с рынка туроператора "Музенидис Трэвел" ждут выплаты за несостоявшиеся туры, но возмещения составят 3-5 тысяч рублей, рассказала "РГ" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. В реестре более 25 тысяч туристов, а общая сумма задолженности туроператоров составляет 1,27 млрд рублей. Средства, полученные от российских туристов, были переведены в Грецию. Но греческая сторона средства до отелей, перевозчиков не довела.
Ростуризм и Общероссийский народный фронт открыли для клиентов "Музенидис Трэвел" кол-центр, где можно получить всю оперативную информацию.