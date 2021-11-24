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24.11.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
Туроператоры открыли ранние бронирования туров на лето 2022 года, приобрести тур в некоторые отели пока можно со скидкой до 60%, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Чтобы обезопасить свои дальние планы на будущий летний отдых, туристы покупают страховки от невыезда.

Пока бронирования не носят массового характера, но некоторые туры продаются уже на осень следующего года. "В основном это заявки на отдых в Турции и Греции, также заметен рост интереса к Кипру", - рассказывает представитель компании Tez Tour. Ранние бронирования пока только туров в Турцию открыли и в Anex Tour. Пока еще идет заключение новых контрактов с отелями принимающим офисом, потому предложения добавляются постепенно, пояснили в компании.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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В TUI предлагают ранние бронирования по разным направлениям. Помимо Турции это ОАЭ, Мальдивы, Куба, Тунис, Хорватия, некоторые другие страны.

В основном туроператоры предлагают внести предоплату в 25% от стоимости тура. Полностью оплатить тур нужно будет не позднее, чем за 10-11 календарных дней до заезда. Например, сейчас забронировать недельный тур в Турцию на июль в отеле "четыре звезды" с завтраками можно за 52 тысячи рублей на двоих. Тур на неделю на Кипре в июле в отеле "три звезды" с завтраками на двоих сейчас обойдется в 76 тысяч рублей.

Но стоимость тура рассчитывается в иностранной валюте. Так что окончательный расчет все равно будет проводиться по курсу рубля на момент полной оплаты. Но есть варианты. Например, в TUI запустили специальную акцию, которая продлится до начала января следующего года. Сейчас нужно внести предоплату 3 тысячи рублей, а до 1 января 2022 года - 10% от стоимости тура. В случае снижения стоимости забронированного тура его можно будет аннулировать без штрафов и забронировать новый по действующим условиям до 15 января.

Подстегнуть спрос в туркомпаниях рассчитывают и за счет участия в "черной пятнице". В этом случае к скидкам по раннему бронированию добавятся дополнительные скидки, указывают в Tez Tour. Распродажа пройдет в основном с 26 по 28 ноября.

Сейчас недельный тур в Турцию в июле в отель "четыре звезды" с завтраками стоит 52 тысячи рублей на двоих

Самый большой объем бронирований ожидается с февраля по апрель, по определенным отелям есть дефицит, и туристы будут стараться забронировать тур, пока есть места, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. А для защиты от возможных рисков рынок выработал свой механизм. "Туристы, которые хотят заранее выбрать именно тот отель, который потом может оказаться недоступен, покупают страховки от невыезда. Стоит она от 1 до 5% и покрывает различные риски, в том числе заболевание коронавирусом", - сказал Горин. Если раньше страховые полисы от невыезда приобретали в 10% случаев, то сейчас - в 42%, заметил он.

Тем временем клиенты ушедшего в ноябре с рынка туроператора "Музенидис Трэвел" ждут выплаты за несостоявшиеся туры, но возмещения составят 3-5 тысяч рублей, рассказала "РГ" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. В реестре более 25 тысяч туристов, а общая сумма задолженности туроператоров составляет 1,27 млрд рублей. Средства, полученные от российских туристов, были переведены в Грецию. Но греческая сторона средства до отелей, перевозчиков не довела.

Ростуризм и Общероссийский народный фронт открыли для клиентов "Музенидис Трэвел" кол-центр, где можно получить всю оперативную информацию.

Экономика Туризм

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