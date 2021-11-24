Статистика общая - это всего лишь цифры. Увидеть за ними живых и мертвых не так и просто. Но есть статистика личная - своя у каждого.

Да, 80% людей, заразившихся коронавирусом, болеют нетяжело и выздоравливают. На это и ссылаются Мария Шукшина, Егор Бероев и их соратники. Мне тоже, признаюсь, сначала казалось, что эта коронавирусная история где-то далеко, на экране телевизора. Но потом трагедии стали случаться на глазах. Вот мой личный счет за эти не полные два года.

В апреле 2020 был объявлен первый карантин, и мы в семье решили потратить это время на обустройство дачного дома. Пришел строитель - крепкий, сильный, около 50 лет по виду. Сделал замеры, обещал вернуться с инструментами через неделю. Но через неделю он был в реанимации на ИВЛ, а еще через неделю его не стало. Это был первый шок.

Потом заболел коллега мужа. Когда стало совсем плохо, попал в 52-ю больницу, главный врач которой Марьяна Лысенко подписала сегодняшнее письмо. Я специально называю госпиталь, потому что врачи тогда сделали невозможное: на ИВЛ наш знакомый был около месяца, но его все-таки вытащили. Он продолжает жить. Но я никогда не забуду, как перед его переводом в реанимацию муж звонил ему, а из трубки доносились только хрипы. Он уже почти не мог говорить.

Осенью 2020 погиб большой ученый. Мировое имя. Умница, красавец, фантастический человек. Да, ему было за 80, и у него были проблемы с сердцем. У кого их нет в таком возрасте. Но он активно работал, фонтанировал научными идеями, у него была куча планов и учеников. И он работал и жил бы дальше, если бы не коронавирус.

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Все это - прошлый год, когда еще не было вакцин. В этом году прививки есть. Но потери множатся.

Заболела знакомая семья: сын-подросток легко, но вслед за ним слегла его мать, моя подруга и ее родители - все жили в одной квартире. Подруга провела больше месяца в ковид-госпитале в Сокольниках, на кислороде, еле выкарабкалась. Ее родители не выжили. Похороны были с интервалом в месяц. Еще когда все были живы, я рискнула спросить ее про прививку. "Я не думала, что это нужно, родители почти не выходили из дома", - ответила она.

Еще эпизод двухмесячной давности - в машине медперевозки, когда меня и только что прооперированного отца перевозили из хирургии на долечивание в другую клинику. С нами ехали еще двое: пожилая женщина и ее дочь, тоже на реабилитацию. Всю дорогу говорили про болячки - мой папа и ее мама были после операции на шейке бедра. В какой-то момент вполне уже бодрая бабушка заплакала. Дочь пояснила: "Мы месяц назад похоронили наших мужчин. Мама мужа и сына, я - отца и брата". И сама добавила: "Если бы мы только знали, конечно, сделали бы прививку".

Я не уверена, что эти непридуманные, лично мои истории тронули бы Марию Шукшину или Егора Бероева. Наверно, не тронули и ни в чем не убедили. Они из разряда "упертых". С такими, говорят психологи, спорить и убеждать бесполезно. Шукшина, ужаснувшись смерти коллеги Гаркалина, не преминула упомянуть в своем посте, что, мол, он был дважды привит, и все равно заразился. Ларису Гузееву, которая оказалась рядом с Гаркалиным в Коммунарке, и которой он признался, что не прививался, в сетях тут же обвинили в ангажированности…

Вся эта возня отчасти напоминает раскол в обществе, когда правительство вводило ограничения для курильщиков. Помните, сколько тогда было криков о попранных правах из-за невозможности выкурить сигарету в ресторане или тамбуре электрички? Помните эти заявления, что курение даже отчасти полезно, потому что отодвигает наступление деменции?

Тогда тоже курильщики и противники табака шли стенка на стенку. Ничего, в конце концов, "попранные в правах" смирились и привыкли. Курящие выходят подымить на улицу. А внутри - хоть в офисе, хоть в театре - воздух в итоге стал чище.

Сейчас проблема, по сути, та же, схлестнулись личные и общественные интересы. Только уровень, возможно, посерьезнее. Потому что эпидемия продолжается, и люди гибнут ежедневно и ежеминутно. Поэтому нет сейчас времени урезать в правах невакцинированных пошагово и постепенно, как это было с курильщиками.

На днях прошла конференция Futuremed, вся повестка - сплошной ковид, и полдня участники спорили, что делать с антипрививочниками. Но даже там, среди профессиональной аудитории, когда залу предложили проголосовать, оказалось, что 5% присутствующих выступают против вакцинации.

"Это показательно, - говорит заведующий приемным отделением клиники Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, врач-инфекционист Валентин Ковалев. - В Германии, где также сильно антипрививочное движение, провели исследование, поделив отказывающихся от вакцинации на несколько категорий. Оказалось: из тех, кто выступает против прививок, 5% убежденные противники. Остальные - это те, кто боится прививаться, сомневается или просто ленится. Убеждать "упертых", как показало исследование, абсолютно бесполезно. У них особый тип мышления - мистическое, и они не слышат никаких аргументов противоположной стороны, "выворачивая" любую информацию в свою сторону. Работать надо с остальными - теми, кто сомневается и ленится. Их можно убедить".

Кажется, это вопрос для исследования, почему антипрививочники столь агрессивны именно сейчас и так ополчились на вакцинацию.

Ведь с необходимостью прививок мы сталкиваемся постоянно. В мире ежегодно погибает от бешенства 55 тысяч человек - это те, кто после укуса больного животного не получил вовремя антирабическую вакцину. Не знаю ни одного человека, кому бы пришло в голову сомневаться в необходимости этой прививки. То же самое - с защитой от столбняка. В детстве мы все получаем такую прививку. Но если поранимся - вакцину вводят снова, чтобы усилить иммунитет и спастись от смертельной инфекции. В Сибири вакцинация от клещевого энцефалита - дело привычное, прививаются и дети, и взрослые. Без прививки слишком опасно отправляться на природу - хоть на охоту, хоть на рыбалку. И никто не кричит, что его притесняют и "чипируют". Еще лет десять назад вместе с тихой эпидемией ВИЧ стремительно распространялись гепатиты С и B. Потом появилась вакцина от гепатита B (наша, российская, кстати) - и эта инфекция, которая приводит к циррозу и раку печени, стала сходить на нет. А ВИЧ и гепатит С, от которых вакцины нет, продолжают распространяться и убивать.

Сколько еще примеров нужно для убеждения сомневающихся?

Может, примеры и не нужны. И не нужно ждать, когда Шукшина и ее сторонники согласятся прийти в "красную зону". Тем более, очень сомневаюсь, что они примут приглашение.