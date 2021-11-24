Утвержден список экспертиз, которые имеют право делать только госорганизации

В стране утвержден и заработал важный документ. Это перечень видов судебных экспертиз, которые будут проводиться исключительно государственными судебно-экспертными организациями.

Соответствующий перечень на днях был утвержден кабинетом министров.

Почему это так важно?

Сегодня интернет предлагает услуги многочисленных организаций, которые обещают сделать по желанию заказчика все мыслимые и немыслимые экспертизы. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Чаще всего такие экспертизы требуются в судах по гражданским искам. Вот и появился огромный рынок "экспертов", готовых дать заключение на все случаи жизни.

Не секрет, что, как правило, клиентами подобных коммерческих структур, а также отдельных предпринимателей становятся граждане, которым надо в суде или у правоохранителей подтвердить свою правоту.

Абсолютное большинство таких заказчиков уверено, что, оплатив исследование в фирме с красивым названием, они получат выводы, которые решат их проблему.

Большинство экспертиз, заказанных гражданами у частных структур, стоят очень дорого. Но главное даже не это. Главное, что зачастую это выброшенные на ветер немалые суммы. И написанные на красивом бланке выводы никто во внимание не примет. Ведь ни один заказчик, скорее всего, не поинтересуется, а чем занималась "экспертная" фирма, которой он оплатил исследование, в былые времена. Так по незнанию можно заказать землеустроительную экспертизу в фирме, которой разрешено при регистрации торговать одеждой. И это реальный случай из недавней практики.

По незнанию можно заказать землеустроительную экспертизу в фирме, которой при регистрации было разрешено торговать одеждой

Поэтому точно знать, какие экспертизы могут делать только государственные организации, важно и простым людям, которые в судах решают свои проблемы. Не менее важно это и организациям всех форм собственности, которые хотят получить мнение специалистов, которым наш закон доверяет.

Напомним, в июле текущего года статья 41 закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации была дополнена важным положением. Оно предоставляло правительству РФ право устанавливать перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями (Распоряжение Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. N 3214-р).

В этот перечень вошли следующие судебные экспертизы.

На первом месте в списке значится баллистическая. Такая необходима для уголовных дел, если требуется проверка сообщений о преступлениях.

Следующей в списке значится взрывотехническая экспертиза. Понятно, для чего нужны заключения взрывотехников.

Следующей стала экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Отдельно указаны судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы.

Пожаро-техническая необходима при проверке сообщений о преступлениях и по уголовным делам, связанным с пожарами или нарушениями требований пожарной безопасности. Такие заключения нужны, когда анализируются действия по спасению от пожара и его ликвидации.

Последние в списке - строительно-техническая экспертиза "по определению рыночной стоимости объектов недвижимости и объектов землеустройства в рамках оспаривания установления их кадастровой стоимости". И землеустроительная.