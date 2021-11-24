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23.11.2021 22:15
Рубрика: Происшествия

Утверждены требования к системе вызова экстренных служб

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Премьер-министр Михаил Мишустин установил обязательные требования к работе системы вызова экстренных служб по единому номеру "112". Они начнут действовать с 1 января.
Среднее время ожидания ответа оператора должно быть не больше 8 секунд. Фото: РИА Новости

В документе в том числе прописаны время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Для 98 процентов вызовов максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора не должно превышать 20 секунд, а среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Оператору на опрос заявителя в среднем отводится 75 секунд, консультация заявителя должна занимать две минуты. Диспетчерским службам дано всего 30 секунд, чтобы подтвердить получение от оператора сообщения о происшествии.

Максимальное время для осуществления психологической поддержки составит 30 минут.

Единый номер "112" доступен с любого телефона. По нему можно вызвать полицию, пожарную охрану, спасателей, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и "Антитеррор".

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