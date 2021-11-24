В 2021 году не окупился ни один украинский фильм

По итогам 2021 года в украинском прокате не окупился ни один фильм местного производства, а худшие сборы показали ленты с государственным финансированием. На эту традиционную тему - ведь украинский национальный кинематограф был убыточен и до 2014 года - размышляет киевское издание "Вести". Заголовок "Не стоит одного голливудского блокбастера" максимально информативен: сборы всех украинских фильмов в 2021 году составили 66 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов), тогда как одно переиздание "Дюны" взяло 97 миллионов. При этом самый популярный национальный фильм - "Сумасшедшая свадьба-3" за малым не отбил даже затраченный на производство 1,1 миллиона долларов и дохода создателям и прокатчикам не принес. Провальным стало и второе место в рейтинге зрительского интереса: мультфильм "Гулливер возвращается" от студии "95-й квартал", к которому привлекали голливудских специалистов, дал в прокате всего около 400 тысяч долларов.

Причины провалов кинокритики называют несколько: карантинные ограничения, беззащитность перед Голливудом, наконец - собственно низкое качество украинского кинематографа, не выдерживающего конкуренции не только с западным, но и с запрещенным российским кинематографом. Тенденция остается неизменной: украинский зритель идет на комедии, мелодрамы, триллеры и бежит от пропагандистского или "авторского" кино. Так, пять из десяти самых кассовых украинских фильмов - бытовые, романтические и просто комедии положений, сделанные на местном материале. Тогда как широко рекламировавшаяся и номинированная от Украины на "Оскар" драма "Плохие дороги" от титулованного и, без сомнения, "патриотичного" режиссера и драматурга Натальи Ворожбит, порвавшей все связи с Россией, взяла в прокате 30 тысяч долларов при 400 тысячах затрат (12-е место в общем рейтинге). Таким же провалом в прошлые годы обернулись оплаченные из госбюджета и продвигаемые на госуровне боевики "Позывной Бандерас" и "Киборги", антироссийский пасквиль "Донбасс" от титулованного русофоба Сергея Лозницы и прочие пропагандистские поделки: касса оказалась меньше расходов в десятки, а в отдельных случаях - в сотни раз. Что касается знаменитого в узких кругах "режиссера" Сенцова, то аудитория его, весьма не дешевых по украинским меркам фильмов, составила считаные десятки человек.

Другое дело, что украинское Госагентство по вопросам кино не делает выводов из негативного опыта и на интересы зрителя не ориентируется. Так, в следующем году самое богатое финансирование от агентства получит гей-драма "Мой юный принц". Продвижение передовых европейских практик на украинской почве обойдется налогоплательщику и зрителю почти в миллион долларов. Закономерный вопрос: за счет чего выживают украинские режиссеры и актеры. Как ни странно - за счет сотрудничества с Россией. Несмотря на все запреты, десятки российских сериалов сегодня снимаются в украинских локациях, с привлечением техники и специалистов киностудии им. Довженко и выпускников театрального университета им. Карпенко-Карого. И если российский зритель видит в условном детективном сериале замусоренную набережную, фактурный недострой или новые лица в эпизодах - можно быть уверенным, что это совместное российско-украинское производство.