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24.11.2021 14:53
Рубрика: Общество

В Берлине обсуждают лучшие практики преподавания русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
В Берлине открылась XII Неделя русского языка, цель которой оценить "самочувствие" "великого и могучего" в ФРГ и других странах. В условиях пандемии все события Недели будут в смешанном формате, сообщает информационный портал "Русское поле".

Церемония открытия состоялось в посольстве России в Германии. Ее почетными гостями стали посол России в ФРГ Сергей Нечаев и руководитель федерального агентства "Россотрудничество" Евгений Примаков.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Неделя русского языка в Берлине считается крупнейшим в Германии мероприятием по повышению квалификации преподавателей русского языка. Она собрала многочисленных ученых, филологов и преподавателей, чтобы обсудить вопросы современного состояния русского языка, билингвального образования, а также представить лучшие методики преподавания русского языка в средней и высшей школе.

Гибридный формат мероприятия предполагает различные площадки: Русский дом науки и культуры в Берлине, Университет Потсдама и билингвальный детский сад "Ремервег".

Изюминкой Недели русского языка стал праздничный концерт в честь "великого и могучего" и его ценителей.

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