В будущем правительстве ФРГ призвали развивать отношения с Россией

В 177-страничном тексте коалиционного соглашения, которое согласовали партии будущего правительства ФРГ, отдельный пассаж посвящен отношениям с Россией. Она признается "важным международным игроком", с которым Берлин призывает развивать диалог.

"Германо-российское отношения глубоки и разнообразны. Россия также является важным международным игроком. Мы знаем, как важны основательные и стабильные отношения, и продолжаем стремиться к ним. Мы готовы к конструктивному диалогу. Мы адресуем интересы обеих сторон к принципам международного права, прав человека и европейского миропорядка, которым также привержена Россия", - говорится в документе.

Социал-демократы, "Зеленые" и либералы коллективно заявляют, что хотели бы "больше сотрудничать с Россией по повестке будущего (например, в сфере водородной энергетики, здравоохранения) и в решении глобальных проблем (например, климатических)". При этом традиционно для немецких политиков в тексте упоминаются Крым и правозащитная тематика.

Завершается этот параграф на конструктивной ноте. "Мы хотим создать возможность безвизового путешествия из России в Германию для особенно важных групп, например, молодых людей в возрасте до 25 лет", - заключают составители коалиционного соглашения, которое теперь должно пройти утверждение внутри каждой из трех партий.