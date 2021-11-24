Фото: в Доме кино началось прощание с Ниной Руслановой

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой началась в московском Доме кино. Как сообщает РИА Новости, почтить память актрисы пришли ее близкие, друзья и коллеги, среди которых актеры Сергей Никоненко и Александр Пашутин.

- Великое счастье сниматься с такой выдающейся, уникальной актрисой, как Ниночка Русланова, - сказал Пашутин, вспоминая, что актриса всегда много импровизировала и вся отдавалась своей работе.

По словам Сергея Никоненко, знавшего Русланову еще студенткой, режиссеры стояли в очереди, чтобы заполучить актрису в свой фильм.

- Таких актрис у нас совсем немного. А может быть, и нет больше. Одна была - Нина Русланова, - отметил он.

Нина Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. Своих родителей она не знала, воспитывалась в детском доме, и даже дату рождения - 5 декабря - выбрала себе сама.

После совершеннолетия уехала в Москву, где поступила в Театральное училище им. Щукина. Служила в театрах Вахтангова, Маяковского, Рубена Симонова. Известна по ролям в фильмах и сериалах: "Короткие встречи", "Тени исчезают в полдень, "Афоня", "Цыган", "Будьте моим мужем", "Мой друг Иван Лапшин", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце", "Бедная Саша", "Марш Турецкого", "Участок", "Мама, не горюй", "Первый после Бога", "Ирония судьбы. Продолжение", "Вий" и другие.

Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни. Актрисе было 75 лет.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.