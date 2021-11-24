В ЕАЭС оценили критическую зависимость от импортных семян

У стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) наблюдается критическая зависимость от импорта семян и посадочного материала таких сельхозкультур как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, овощные и плодово-ягодные культуры. На их долю приходится около 80% от всего импорта семян, общий объем которого по итогам прошлого года превысил 1 млрд долларов. При этом объемы взаимной торговли семенами в рамках ЕАЭС составили 58,2 млн долларов, рассказал на заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

По его словам, в октябре этого года был сформирован перечень таких сельхозрастений. Теперь в ЕАЭС совместно с научным сообществом и бизнесом намерены провести анализ ситуации, чтобы выявить главные сдерживающие факторы для развития отрасли семеноводства и затем подготовить концепцию селекции семеноводства в рамках развития АПК ЕАЭС.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, участвовавшего в заседании, это позволит странам ЕАЭС совместно решить проблему дефицита семян, в первую очередь по позициям, которые входят в корзину продовольственной безопасности государств.