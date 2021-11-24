В ЕАЭС предложили создать консультативный орган по авиационной безопасности

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган по авиационной безопасности предложили создать представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Ространснадзоре. Орган может быть создан при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Инициативу озвучили на конференции по обеспечению авиационной безопасности, которая впервые прошла на площадке ЕЭК 19 ноября 2021 года в рамках Транспортной недели 2021 в России. Реализация этой идеи может положительно сказаться на повышении качества авиаперевозок и обеспечении авиационной безопасности, отметили в Ространснадзоре.

По словам руководителя ведомства Виктора Басаргина, Россия активно проводит работу в части, касающейся обеспечения авиационной безопасности.

При этом ЕАЭС представляет собой огромную территорию, и воздушное пространство над ней задействовано почти при всех перевозках из Европы и Америки в азиатско-тихоокеанский регион, отметил советник руководителя Ространснадзора, национальный координатор по авиационной безопасности при взаимодействии с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) Владимир Черток.

Международное воздушное сообщение в ЕАЭС должно быть максимально безопасным, и ЕЭК в этом крайне заинтересована. Поэтому Комиссия и инициировала обсуждение тематики в рамках профильной конференции, собрав впервые участников отрасли из всех стран-членов ЕЭК, пояснила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Елена Шерышева.

По мнению Эльхана Нахмедова, заместителя регионального директора бюро ИКАО по Европейскому и Северо-Атлантическому регионам, поддерживать систематический диалог особенно важно в эпоху неопределенности и новых рисков, связанных c пандемией COVID-19.

В рамках конференции также прошло заседание за "круглым столом" по вопросам прохождения государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности, а также консультации по безопасности полетов. Были определены вопросы для обсуждения на будущей конференции.

В итоговой резолюции участники конференции сочли целесообразным обмениваться информацией по подготовке и проведению проверок ИКАО в области авиационной безопасности, координировать деятельность национальных служб авиационной безопасности по внедрению в практику Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО, а также проводить конференции по вопросам авиационной безопасности и безопасности полетов на постоянной и ротационной основе.