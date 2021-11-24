В ЕАЭС предложили создать консультативный орган по авиационной безопасности

Новости

Захарова: Глава МИД Швеции исказила главные темы переговоров с Лавровым 11:04
В Сети появился отрывок из третьего "Мира Юрского периода" 11:02
"Доброфлот" строит гигантский холодильник для рыбы на Дальнем Востоке 11:01
Умер актер из "Гардемаринов" и "12 стульев" Гайдая Владимир Кузнецов 10:50
Детский омбудсмен создаст единый центр по работе с трудными подростками 10:44
В КПРФ рассказали о позиции Зюганова по поводу письма врачей к антиваксерам 10:40
Сериал "Зов ада" обогнал по просмотрам "Игру в кальмара" 10:38
В Москве капитально отремонтирован самый высокий дом в стиле конструктивизм 10:28
В Совете Федерации поддержали письмо главных врачей к антипрививочникам 10:24
Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсации за проезд 10:20
Полпред в УрФО Владимир Якушев ушел на самоизоляцию 10:20
Эскимосы подали в суд на Данию за социальные эксперименты над детьми 10:16
Минэкономразвития не видит рисков образования "пузыря" на рынке кредитования 10:04
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны 10:02
В Ленобласти в мае 2022 года начнут принимать карту "Тройка" 09:42
58 центров госуслуг Москвы обновят в рамках масштабных ремонтных работ 09:26
США не пригласили Россию и Китай на "саммит за демократию" 09:11
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке 09:05
В Латвии запретили салют на Новый год 08:56
Объявлены номинанты на Grammy 08:49
Сергунина: В Москве откроется самый большой каток 08:14
Сильный снег и метель ожидаются в среду в Москве 07:59
Эксперт объяснила, какая поддержка полагается одиноким пенсионерам 07:50
Новая Зеландия прекращает меры по сдерживанию пандемии 07:30
В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 06:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 09:57
Рубрика: Экономика

В ЕАЭС предложили создать консультативный орган по авиационной безопасности

Текст: Евгений Гайва
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Постоянно действующий консультативно-совещательный орган по авиационной безопасности предложили создать представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Ространснадзоре. Орган может быть создан при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Фото: Елена Березина/РГ
Первые два региона вводят обязательные QR-коды для авиаперелетов

Инициативу озвучили на конференции по обеспечению авиационной безопасности, которая впервые прошла на площадке ЕЭК 19 ноября 2021 года в рамках Транспортной недели 2021 в России. Реализация этой идеи может положительно сказаться на повышении качества авиаперевозок и обеспечении авиационной безопасности, отметили в Ространснадзоре.

По словам руководителя ведомства Виктора Басаргина, Россия активно проводит работу в части, касающейся обеспечения авиационной безопасности.

При этом ЕАЭС представляет собой огромную территорию, и воздушное пространство над ней задействовано почти при всех перевозках из Европы и Америки в азиатско-тихоокеанский регион, отметил советник руководителя Ространснадзора, национальный координатор по авиационной безопасности при взаимодействии с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) Владимир Черток.

Международное воздушное сообщение в ЕАЭС должно быть максимально безопасным, и ЕЭК в этом крайне заинтересована. Поэтому Комиссия и инициировала обсуждение тематики в рамках профильной конференции, собрав впервые участников отрасли из всех стран-членов ЕЭК, пояснила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Елена Шерышева.

По мнению Эльхана Нахмедова, заместителя регионального директора бюро ИКАО по Европейскому и Северо-Атлантическому регионам, поддерживать систематический диалог особенно важно в эпоху неопределенности и новых рисков, связанных c пандемией COVID-19.

В рамках конференции также прошло заседание за "круглым столом" по вопросам прохождения государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности, а также консультации по безопасности полетов. Были определены вопросы для обсуждения на будущей конференции.

В итоговой резолюции участники конференции сочли целесообразным обмениваться информацией по подготовке и проведению проверок ИКАО в области авиационной безопасности, координировать деятельность национальных служб авиационной безопасности по внедрению в практику Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО, а также проводить конференции по вопросам авиационной безопасности и безопасности полетов на постоянной и ротационной основе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок

Главное сегодня

Денис Проценко объяснил, зачем врачи позвали антиваксеров в "красную зону"
В Германии партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке
Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
Вильфанд предупредил о резких перепадах температур в ряде регионов РФ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег