В Финляндии работникам разрешат узнавать зарплату их коллег

Правительство Финляндии готовит законопроект, который позволит сотрудникам узнавать, сколько зарабатывают их коллеги. Запрашивать такие данные можно будет в том случае, если у работника возникли подозрения, что его дискриминируют по гендерному признаку в плане зарплаты. "Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда мужчин и женщин. Теперь эти вопросы будут решаться более строго", - сказал в интервью Reuters министр по делам Северной Европы и равноправия Финляндии Томас Блумквист.

На минувшей неделе профсоюз общественного и социального сектора Финляндии (JHL) потребовал большей прозрачности в вопросах зарплаты на рынке труда для "устранения гендерного разрыва". Авторы инициативы ссылаются на результаты исследования. В нем и сделан вывод о том, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Финляндии можно было бы сократить, если бы сотрудники знали, сколько зарабатывают их коллеги. По данным национального статистического управления, в Финляндии женщины зарабатывают в среднем на 16 процентов меньше, чем мужчины. В исследовании отмечается, что мужчины Суоми, работающие полный рабочий день, зарабатывают в среднем 3759 евро в месяц, в то время как женщины получают 3154 евро.

Финским работникам разрешат узнавать зарплату коллег, чтобы выравнять оплату труда мужчин и женщин

Вместе с тем эта идея подверглась критике со стороны ряда влиятельных политиков и Конфедерации промышленности - крупнейшей организации работодателей Финляндии, которые утверждают, что закон вызовет большое количество конфликтов на рабочем месте. Они настаивают, что обнародование данных о разнице в зарплатах должно производиться только с согласия других сотрудников.

Как вам это?

Российский менталитет парадоксален: с одной стороны, россияне совсем не прочь узнать, сколько зарабатывает коллега, с другой - сами не любят разглашать подобную информацию. С законодательной же точки зрения ситуация тоже парадоксальная. "В России отсутствует законодательный запрет на разглашение информации о заработной плате. Такая информация не подпадает под закон о коммерческой тайне. В государственных учреждениях, корпорациях зарплаты руководящего состава и ведущих специалистов также не являются тайной, поскольку они предоставляют декларации о доходах, которые затем публикуются в открытом доступе. Другое дело, что в этих декларациях отражаются и другие доходы, помимо зарплат, но высчитать размер зарплаты все же можно", - пояснил "Российской газете" адвокат Шамиль Курамшин. В то же время информация о зарплате защищена законом о защите персональных данных. Вся информация о работнике защищается этим законом. Вряд ли в России возможно принятие изменений, аналогичных финским. "Маловероятно, что парламент и правительство пойдут на то, чтобы изменить существующую систему и разрешить обычным сотрудникам получать ради праздного любопытства информацию о зарплате своих коллег. Зарплаты все же зависят от уровня профессионализма, выполняемых обязанностей, занимаемой должности, но не определяются гендерными факторами. Например, летчик гражданской авиации получает большую зарплату в силу специфики профессии, а не потому, что он мужчина или женщина. Женщин в этой профессии единицы, но их труд оплачивается наравне с мужским", - отметил юрист.

Подготовила Ольга Игнатова