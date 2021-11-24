В Финляндии работникам разрешат узнавать зарплату их коллег

Новости

Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 21:39
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 21:24
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 21:13
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 21:11
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 21:01
Импорт картофеля в Россию в сентябре этого года вырос в пять раз 20:59
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 20:58
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 20:41
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 20:35
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 20:35
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 20:24
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 20:21
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 20:14
Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка 19:46
Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест 19:38
"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева 19:30
Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли 19:28
В Словакии из-за пандемии вводят с 25 ноября общенациональный локдаун 19:17
В Москве из-за непогоды перенастроили светофоры 19:15
Правительство поддержало грантами 2 млн рабочих мест 19:08
Глава Минэкономразвития заявил о росте средних зарплат в России 18:53
Опубликованы новые тизеры четвертой "Матрицы" с новыми сценами 18:48
В России увеличат производство медицинского кислорода 18:29
В Крыму впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана 18:27
Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере ИИ 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 20:18
Рубрика: В мире

В Финляндии работникам разрешат узнавать зарплату их коллег

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Правительство Финляндии готовит законопроект, который позволит сотрудникам узнавать, сколько зарабатывают их коллеги. Запрашивать такие данные можно будет в том случае, если у работника возникли подозрения, что его дискриминируют по гендерному признаку в плане зарплаты. "Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда мужчин и женщин. Теперь эти вопросы будут решаться более строго", - сказал в интервью Reuters министр по делам Северной Европы и равноправия Финляндии Томас Блумквист.

На минувшей неделе профсоюз общественного и социального сектора Финляндии (JHL) потребовал большей прозрачности в вопросах зарплаты на рынке труда для "устранения гендерного разрыва". Авторы инициативы ссылаются на результаты исследования. В нем и сделан вывод о том, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Финляндии можно было бы сократить, если бы сотрудники знали, сколько зарабатывают их коллеги. По данным национального статистического управления, в Финляндии женщины зарабатывают в среднем на 16 процентов меньше, чем мужчины. В исследовании отмечается, что мужчины Суоми, работающие полный рабочий день, зарабатывают в среднем 3759 евро в месяц, в то время как женщины получают 3154 евро.

Финским работникам разрешат узнавать зарплату коллег, чтобы выравнять оплату труда мужчин и женщин

Вместе с тем эта идея подверглась критике со стороны ряда влиятельных политиков и Конфедерации промышленности - крупнейшей организации работодателей Финляндии, которые утверждают, что закон вызовет большое количество конфликтов на рабочем месте. Они настаивают, что обнародование данных о разнице в зарплатах должно производиться только с согласия других сотрудников.

Как вам это?
Фото: iStock
Проблему выравнивания зарплат местных и приезжих подняли ученые

Российский менталитет парадоксален: с одной стороны, россияне совсем не прочь узнать, сколько зарабатывает коллега, с другой - сами не любят разглашать подобную информацию. С законодательной же точки зрения ситуация тоже парадоксальная. "В России отсутствует законодательный запрет на разглашение информации о заработной плате. Такая информация не подпадает под закон о коммерческой тайне. В государственных учреждениях, корпорациях зарплаты руководящего состава и ведущих специалистов также не являются тайной, поскольку они предоставляют декларации о доходах, которые затем публикуются в открытом доступе. Другое дело, что в этих декларациях отражаются и другие доходы, помимо зарплат, но высчитать размер зарплаты все же можно", - пояснил "Российской газете" адвокат Шамиль Курамшин. В то же время информация о зарплате защищена законом о защите персональных данных. Вся информация о работнике защищается этим законом. Вряд ли в России возможно принятие изменений, аналогичных финским. "Маловероятно, что парламент и правительство пойдут на то, чтобы изменить существующую систему и разрешить обычным сотрудникам получать ради праздного любопытства информацию о зарплате своих коллег. Зарплаты все же зависят от уровня профессионализма, выполняемых обязанностей, занимаемой должности, но не определяются гендерными факторами. Например, летчик гражданской авиации получает большую зарплату в силу специфики профессии, а не потому, что он мужчина или женщина. Женщин в этой профессии единицы, но их труд оплачивается наравне с мужским", - отметил юрист.

Подготовила Ольга Игнатова

В мире Европа Финляндия А как у них?

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе